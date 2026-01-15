ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 15. csütörtök Lóránd, Lóránt
American mink (Neovison vison / Mustela vison), mustelid native to North America on frozen river bank in winter. (Photo by: Arterra/Universal Images Group via Getty Images)
Nyitókép: Arterra/Universal Images Group via Getty Images)

Megjelent egy új, veszélyes ragadozófaj Magyarországon

Infostart

Magyarország északnyugati részén robbanásszerűen nő annak az idegenhonos ragadozónak a száma, ami komoly természetvédelmi aggodalmakat vet fel.

Az amerikai nyérc több helyen már bizonyítottan megjelent, és vízhez kötött életmódja miatt könnyen új területeket hódíthat meg – írja a zaol.hu.

Az amerikai nyérc egy Észak-Amerikából származó, rendkívül alkalmazkodóképes ragadozó, amely Európában invazív fajjá vált. Magyarországon az elmúlt években több térségben is megerősödtek az állományai, elsősorban folyók, csatornák és vizes élőhelyek mentén.

A Szigetközben robbanásszerűen megugrott a száma.

Az amerikai nyérc kiváló úszó és ügyes vadász, amely elsősorban halakat, kétéltűeket, rágcsálókat és vízparti madarakat zsákmányol. Jelenléte jelentősen csökkentheti az őshonos fajok állományát, és felboríthatja a vízi ökoszisztémák egyensúlyát. Mivel gyorsan szaporodik és nehezen észlelhető, sokszor csak akkor derül ki a jelenléte, amikor már komoly károkat okoz.

A szakértők szerint nem az a kérdés, hogy megjelenhet-e az amerikai nyérc, hanem az, hogy mikor, és milyen gyorsan tud alkalmazkodni a helyi viszonyokhoz. A korai felismerés, a lakossági észlelések és a természetvédelmi szervezetek bevonása kulcsszerepet játszhat abban, hogy megelőzhető legyen egy későbbi elszaporodás.

A természetvédelemben az egyik legfontosabb eszköz a megelőzés. Ha az amerikai nyérc feltűnik egy térségben, a gyors bejelentések és a célzott felmérések segíthetnek abban, hogy még időben intézkedjenek a hatóságok. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont a lakosság segítségét kéri az állat elterjedési területének feltérképezésében.

