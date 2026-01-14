Összeomlott estére a vasúti közlekedés az egyik fővonalon

A Déli pályaudvarról 17:25-kor Győrbe elindult S10-es vonat Törökbálint megállóhelynél elgázolt egy embert – közölte a Mávinform. A balesetben érintett vonat utasait a Katasztrófavédelem segítségével rövidesen átszállítják másik vonatra.
- Az S10-es személyvonatok csak Biatorbágy és Győr között közlekednek.
- Az S12-es személyvonatok csak Tatabánya és Oroszlány között közlekednek.
A személyvonatok utasai Budapest és Biatorbágy, valamint Tatabánya között az InterCity, EuroCity és railjet vonatokkal utazhatnak, melyek felármentesen igénybe vehetők, Kelenföld és Biatorbágy között minden állomáson és megállnak.
A vasúti menetjegyek és bérletek a párhuzamos autóbuszjáratokon is érvényesek.
A Budapest-Kelenföldről 18:17-kor Győrbe induló G10-es vonat nem közlekedik.