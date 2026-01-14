ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 14. szerda
Egy hóval vastagon borított út az erdőn át.
Nyitókép: Unsplash

Küzdött a havas úttal az autóbusz, de veszített – videó

Infostart

A kedd újabb jelentős havazást hozott Nógrádba, ami miatt több helyen csúszóssá váltak az utak. Ezért volt, aki reggel hiába várt a menetrend szerinti autóbuszra.

Az elmúlt napokban a főbb útvonalak már tiszták voltak, legfeljebb a mellékutakon akadt még hókásás útburkolat, azonban az újult erővel visszatért havazás rácáfolt a nyugodt forgatókönyvre: a meteorológiai előrejelzéseknek megfelelően újabb havazás érte el a térséget – írja a nool.hu.

Nógrád vármegyében sok településen intenzív hóesésre ébredtek az emberek, a főbb utak burkolata pedig rövid idő alatt ismét havas, csúszós lett. A közlekedésben ugyan még nem alakult ki jelentős torlódás vagy teljes útzár, a problémák megjelentek Salgótarjánban. A friss hó és a jeges aljzat különösen az emelkedőkön okoz gondot, ahol a járművek tapadása gyorsan romlik.

Ennek egyik látványos példája a Somlyóbányára tartó helyi autóbusz esete volt. A jármű vezetője a meredek úton felismerte, hogy a körülmények miatt a reggeli órákban szinte képtelenség volt továbbhaladni. A megyei lap úgy értesült, hogy voltak utasok, akik hiába várták a reggeli buszt a településen. Az eset jól mutatja, hogy a havazás nemcsak kényelmetlenséget, hanem azonnali közlekedési döntéseket is kikényszeríthet – teszik hozzá.

