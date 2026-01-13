Ónos eső – Budapesten mégis több eshet belőle a következő órákban – országos térkép

Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom vármegyékre érvényes már a HungaroMet egész napos, másodfokú figyelmeztetése az ónos eső veszélye miatt.

A veszélyes csapadékforma reggel 8 körül érte el Budapestet, így a néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségekre kiadott riasztásba is bekerült a főváros térsége. Íme, a 9-kor kiadott friss térkép, ezen már elsőfokú helyett másodfokú kategóriába esik Budapest és a tágabb környéke is:

Egész napos figyelmeztetések az ónos eső mellett a havazásra is érvényben vannak: