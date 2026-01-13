ARÉNA - PODCASTOK
Car frozen side mirror after a freezing rain phenomenon
Nyitókép: CatEyePerspective/Getty Images

Ónos eső – Budapesten mégis több eshet belőle a következő órákban – országos térkép

Infostart

Frissítette riasztási térképét a Hungaromet.

Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom vármegyékre érvényes már a HungaroMet egész napos, másodfokú figyelmeztetése az ónos eső veszélye miatt.

A veszélyes csapadékforma reggel 8 körül érte el Budapestet, így a néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségekre kiadott riasztásba is bekerült a főváros térsége. Íme, a 9-kor kiadott friss térkép, ezen már elsőfokú helyett másodfokú kategóriába esik Budapest és a tágabb környéke is:

Egész napos figyelmeztetések az ónos eső mellett a havazásra is érvényben vannak:

időjárás

ónos eső

hungaromet

Megjöttek a friss inflációs adatok

Megjöttek a friss inflációs adatok

14 százalékos drágulás és 27 százaléknál is nagyobb visszaesés között mozogtak az árak. Megvan a 2025-re vonatkozó éves áremelkedés mértéke is.
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Tej, bor, méz, pálinka, járvány: milyen csapás jöhet még? Nagy István, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
 
Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren

Fel kellett függeszteni a légi közlekedést két régiós reptéren

Az ónos eső miatt átmenetileg felfüggesztették a légi közlekedést Bécsben és Pozsonyban, miközben Budapest egyelőre zavartalanul üzemel - számolt be az Időkép.

Ezer milliárdok parkolnak: Varga Mihály szerint nem itt lenne a helye a magyarok pénzének

Ezer milliárdok parkolnak: Varga Mihály szerint nem itt lenne a helye a magyarok pénzének

Mintegy 24 ezer milliárd forintnyi készpénz és kamatmentes látra szóló betét parkol a magyar háztartásoknál a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint.

Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following protest crackdown

Trump announces 25% tariff on countries doing business with Iran following protest crackdown

The US president has also been briefed on military and covert options for use in the country, sources tell the BBC's US partner CBS.

