Kiderült, mikortól kezd termelni a gigászi szegedi BYD-gyár

A korábbi nyilatkozatok még inkább 2025-re valószínűsítették a sorozatgyártást – írja a Világgazdaság. A Bloomberg friss tájékoztatása szerint egy kínai sajtóeseményen tettek bejelentést a Szegeden épülő BYD-gyár indulásáról. A kulcsfontosságú nyilatkozatot maga Stella Li ügyvezető alelnök tette meg a kínai Csengcsouban zajlott. A helyszín is fontos: itt a Tesla Gigafactory üzeménél tízszer nagyobb autógyártói bázist épít a BYD, lényegében egy önálló várost hoznak létre.

Az, hogy mikor fordul termőre a szegedi autógyár, nemzetgazdasági szempontból sem mindegy. Korábbi kalkulációk szerint a BYD magyar üzeme, amely a kínai villanyautó-óriás első európai bázisa lesz, 2026-tól ontani fogja az autókat és emeli a GDP-t. Igaz,

eleinte csak részkapacitáson, évi 150 ezer autós volumennel, ám még ez is hozzáadhat 0,5–0,7 százalékpontot a magyar GDP-hez.

Ha pedig teljes kihasználtsággal pörög majd az üzem, akkor ez az érték akár dupla ennyi is lehet a lap szerint.