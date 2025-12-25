Lakástűz? Megelőzhető – ha betartjuk ezeket a szabályokat

Naponta átlagosan 18 lakástűz keletkezik Magyarországon, decemberben pedig megemelkedik a lakástüzek száma, ekkor naponta 24 tűz is keletkezik. Így tehát elmondható, hogy átlagosan óránként kigyullad egy lakóépület – erről beszélt Mukics Dániel tűzoltóalezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban.

Hozzátette, hogy karácsony három napjában, tehát december 24. és 26. között ez a szám felkúszik egészen 30-ig. Ennek okai „egészen egyszerűek”, mivel többet tartózkodunk otthon, többet fűtünk, világítunk, több elektromos cikket, köztük ünnepi kiegészítőket használunk. A karácsonyfa, az adventi koszorú, a gyertya, a fényfüzér, a csillagszóró mind-mind tűzveszélyes tárgyak – mondta el a tűzoltóalezredes. Kiemelte, az adventi koszorúk évente 50-70 közötti tűzesetért felelősek önmagukban. Számos javaslatot is megfogalmazott, miként tudjuk a tűzveszélyt csökkenteni:

Karácsonyfa, adventi koszorú

a fűtött épületben felállított igazi fenyő nagyon hamar kiszárad, és ha egy ponton meggyullad, néhány másodperc alatt képes teljes egészében meggyulladni

megvásárlása után tegyük egy vödör vízbe, illetve olyan fenyőtalpat vásároljunk, ahol a fenyő vízben áll – ha magasabb a nedvességtartalma, nehezebben gyullad meg

mindenféle hőforrástól legalább másfél méterre helyezzük el

Gyertyák, égősorok

a gyertyák alatt legyen alátét, így adventi koszorú esetében gyertyatüske

az adventi koszorú legyen tűzálló tálon, ne helyezzük ablakpárkányra, ahol a gyertya meggyújthatja a függönyt, ablakkeretet – gyertya egyébként se égjen felügyelet nélkül

a karácsonyfát ne díszítsük gyertyákkal, csillagszórókkal, hagyományos izzósorral, helyette LED-égősorral tegyük azt

Elektromos berendezések

a fényfüzéreknél vizsgáljuk meg, nincs-e a vezeték sérülve, megtörve, eldeformálódva, ez is tűzveszélyes lehet

az elemes fényfüzérek nem kevésbé tűzveszélyesek, mint a hálózati áramról működőek

a fényfüzér, hosszabbító kábelét teljes egészében tekerjük ki, ha egy vezetéket összetekert állapotban helyezünk feszültség alá, abból tűz lesz

ha elutazunk az ünnepekre, érdemes azokat a műszaki cikkeket áramtalanítani, amelyeket nem szükséges a nap 24 órájában feszültség alatt tartani

Konyha