Lakástűz? Megelőzhető – ha betartjuk ezeket a szabályokat

Naponta átlagosan 18 lakástűz keletkezik Magyarországon, decemberben pedig megemelkedik a lakástüzek száma, ekkor naponta 24 tűz is keletkezik. Így tehát elmondható, hogy átlagosan óránként kigyullad egy lakóépület – erről beszélt Mukics Dániel tűzoltóalezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban.
Hozzátette, hogy karácsony három napjában, tehát december 24. és 26. között ez a szám felkúszik egészen 30-ig. Ennek okai „egészen egyszerűek”, mivel többet tartózkodunk otthon, többet fűtünk, világítunk, több elektromos cikket, köztük ünnepi kiegészítőket használunk. A karácsonyfa, az adventi koszorú, a gyertya, a fényfüzér, a csillagszóró mind-mind tűzveszélyes tárgyak – mondta el a tűzoltóalezredes. Kiemelte, az adventi koszorúk évente 50-70 közötti tűzesetért felelősek önmagukban. Számos javaslatot is megfogalmazott, miként tudjuk a tűzveszélyt csökkenteni:
Karácsonyfa, adventi koszorú
- a fűtött épületben felállított igazi fenyő nagyon hamar kiszárad, és ha egy ponton meggyullad, néhány másodperc alatt képes teljes egészében meggyulladni
- megvásárlása után tegyük egy vödör vízbe, illetve olyan fenyőtalpat vásároljunk, ahol a fenyő vízben áll – ha magasabb a nedvességtartalma, nehezebben gyullad meg
- mindenféle hőforrástól legalább másfél méterre helyezzük el
Gyertyák, égősorok
- a gyertyák alatt legyen alátét, így adventi koszorú esetében gyertyatüske
- az adventi koszorú legyen tűzálló tálon, ne helyezzük ablakpárkányra, ahol a gyertya meggyújthatja a függönyt, ablakkeretet – gyertya egyébként se égjen felügyelet nélkül
- a karácsonyfát ne díszítsük gyertyákkal, csillagszórókkal, hagyományos izzósorral, helyette LED-égősorral tegyük azt
Elektromos berendezések
- a fényfüzéreknél vizsgáljuk meg, nincs-e a vezeték sérülve, megtörve, eldeformálódva, ez is tűzveszélyes lehet
- az elemes fényfüzérek nem kevésbé tűzveszélyesek, mint a hálózati áramról működőek
- a fényfüzér, hosszabbító kábelét teljes egészében tekerjük ki, ha egy vezetéket összetekert állapotban helyezünk feszültség alá, abból tűz lesz
- ha elutazunk az ünnepekre, érdemes azokat a műszaki cikkeket áramtalanítani, amelyeket nem szükséges a nap 24 órájában feszültség alatt tartani
Konyha
- ha kigyullad a tűzhelyen az étel, ne vízzel oltsuk, ugyanis azt ráöntve az ételben lévő zsiradékra csak szétvetődnek a lángok, a mindenhová spriccelő olajszemcsék mindent meggyújtanak
- így ha ez történne, helyezzünk az ételre egy fedőt, és kapcsoljuk ki a tűzhelyet
- ha a sütőben kapna lángra valami, akkor kapcsoljuk ki a sütőt, várjuk meg, míg kialszik a tűz, és utána vegyük ki az ételmaradékot – a sütőajtó felrántásával friss oxigént kap a tűz, és jóval nagyobb lesz