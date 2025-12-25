ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök
Lakástűz a IX. kerületben egy Vaskapu utcai társasház harmadik emeletén 2017. november 16-án. A tűzoltók öt lakót menekítettek ki az épületből.
Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán

Lakástűz? Megelőzhető – ha betartjuk ezeket a szabályokat

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

December 24-e és 26-a között naponta akár harminc lakástűz is keletkezik – mondta el Mukics Dániel tűzoltóalezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban.

Naponta átlagosan 18 lakástűz keletkezik Magyarországon, decemberben pedig megemelkedik a lakástüzek száma, ekkor naponta 24 tűz is keletkezik. Így tehát elmondható, hogy átlagosan óránként kigyullad egy lakóépület – erről beszélt Mukics Dániel tűzoltóalezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban.

Hozzátette, hogy karácsony három napjában, tehát december 24. és 26. között ez a szám felkúszik egészen 30-ig. Ennek okai „egészen egyszerűek”, mivel többet tartózkodunk otthon, többet fűtünk, világítunk, több elektromos cikket, köztük ünnepi kiegészítőket használunk. A karácsonyfa, az adventi koszorú, a gyertya, a fényfüzér, a csillagszóró mind-mind tűzveszélyes tárgyak – mondta el a tűzoltóalezredes. Kiemelte, az adventi koszorúk évente 50-70 közötti tűzesetért felelősek önmagukban. Számos javaslatot is megfogalmazott, miként tudjuk a tűzveszélyt csökkenteni:

Karácsonyfa, adventi koszorú

  • a fűtött épületben felállított igazi fenyő nagyon hamar kiszárad, és ha egy ponton meggyullad, néhány másodperc alatt képes teljes egészében meggyulladni
  • megvásárlása után tegyük egy vödör vízbe, illetve olyan fenyőtalpat vásároljunk, ahol a fenyő vízben áll – ha magasabb a nedvességtartalma, nehezebben gyullad meg
  • mindenféle hőforrástól legalább másfél méterre helyezzük el

Gyertyák, égősorok

  • a gyertyák alatt legyen alátét, így adventi koszorú esetében gyertyatüske
  • az adventi koszorú legyen tűzálló tálon, ne helyezzük ablakpárkányra, ahol a gyertya meggyújthatja a függönyt, ablakkeretet – gyertya egyébként se égjen felügyelet nélkül
  • a karácsonyfát ne díszítsük gyertyákkal, csillagszórókkal, hagyományos izzósorral, helyette LED-égősorral tegyük azt

Elektromos berendezések

  • a fényfüzéreknél vizsgáljuk meg, nincs-e a vezeték sérülve, megtörve, eldeformálódva, ez is tűzveszélyes lehet
  • az elemes fényfüzérek nem kevésbé tűzveszélyesek, mint a hálózati áramról működőek
  • a fényfüzér, hosszabbító kábelét teljes egészében tekerjük ki, ha egy vezetéket összetekert állapotban helyezünk feszültség alá, abból tűz lesz
  • ha elutazunk az ünnepekre, érdemes azokat a műszaki cikkeket áramtalanítani, amelyeket nem szükséges a nap 24 órájában feszültség alatt tartani

Konyha

  • ha kigyullad a tűzhelyen az étel, ne vízzel oltsuk, ugyanis azt ráöntve az ételben lévő zsiradékra csak szétvetődnek a lángok, a mindenhová spriccelő olajszemcsék mindent meggyújtanak
  • így ha ez történne, helyezzünk az ételre egy fedőt, és kapcsoljuk ki a tűzhelyet
  • ha a sütőben kapna lángra valami, akkor kapcsoljuk ki a sütőt, várjuk meg, míg kialszik a tűz, és utána vegyük ki az ételmaradékot – a sütőajtó felrántásával friss oxigént kap a tűz, és jóval nagyobb lesz

katasztrófavédelem

lakástűz

mukics dániel

