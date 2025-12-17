ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 17. szerda
Új szintre emelték az autólopást Sopronban

Infostart

A soproni rendőrök két nap leforgása alatt elfogták a körözött elkövetőt.

December 14-én tett feljelentést a rendőrségen egy soproni nő, miszerint élettársa az ő kocsijával fuvarozta egyik barátját Fertőrákosra, majd amíg a sofőr rövid időre kiszállt a nagy értékű kocsiból, az utasa elhajtott vele. Később telefonon kijelentette, hogy akkor adja vissza, ha fizetnek érte.

A rendőrök tanúkat hallgattak meg, adatot gyűjtöttek, és felkutatták az elkövetőt, egy 29 éves kópházi férfit.

December 16-án fertőrákosi rejtekhelyén fogták el, a zsebében kábítószergyanús, fehér por és a fogyasztásához használatos eszköz került elő, drogtesztje THC-re pozitív lett.

Előállítását követően a nyomozók jármű önkényes elvétele, zsarolás bűntett kísérlete, kábítószer fogyasztása vétség és más bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Az is kiderült, hogy a Budapesti Központi Kerületi Bíróság elfogatóparancsot adott ki ellene, így a rendőrök őrizetbe vették.

