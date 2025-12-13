ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (j) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai (b2) csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án. A Liverpool másnap az Internazionale ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Véget ért Szoboszlai Dominik legendás csapattársának vezeklése

Infostart / MTI

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató angol futballbajnoki címvédő Liverpool keretébe visszakerült Mohamed Szalah - adta hírül a Sky Sports.

Az egyiptomi csatárt, akit Arne Slot vezetőedző kihagyott a hétközi, Internazionale elleni Bajnokok Ligája-meccsre Milánóba elutazott csapatból, a Brightonnal vívandó, szombati hazai Premier League-mérkőzésre már jelölte a holland szakvezető. A korábban kihagyhatatlan Szalah, akit az utóbbi találkozókon a cserepadra ültetett Slot, a médiában is kikelt az edző ellen, így egyes kommentárok szerint emiatt került ki az olaszországi keretből.

A csatár azt állította, hogy a klub megpróbálja őt bűnbakká tenni az idei gyenge eredményekért, és hangoztatta, hogy nem érdemli meg az ellenséges bánásmódot, mivel az elmúlt években oly sokat tett a Liverpoolért.

A 33 éves Szalah 2017 nyara óta a Liverpool játékosa. A múlt szezonban a Premier League gólkirálya és gólpasszadója volt, a mostani idényben viszont összesen öt gólt szerzett és három gólpasszt adott 19 mérkőzésen, amiért szintén bírálatok érték.

Szalahnak, aki a klub színeiben eddig 420 mérkőzésen lépett pályára 250 gólt és 116 gólpasszt jegyezve, áprilisban két évvel meghosszabbították a szerződését.

labdarúgás

liverpool

mohamed szalah

