Szigorítják a hitelreklámozást

A hitelt népszerűsítő reklámnak és a tájékoztatásnak részletesebbnek, közérthetőbbnek és személyre szabottabbnak kell lennie. Az ügyfél 14 napon belül ingyenesen elállhat a hiteltől. A hitelszerződésnek tartalmaznia kell az adósságkezelési tanácsadók elérhetőségeit.

A csalók elleni fellépés érdekében szélesebb körben kötelezővé teszik a kétfaktoros ügyfélazonosítást, a jogszabályban megjelenik a kriptoeszközök kockázatának kezelése, valamint módosítják az Eximbankra vonatkozó szabályokat, hogy a pénzintézet teljesebb körben tudja ellátni gazdaságfejlesztési feladatait –ismertette előterjesztői expozéjában Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára.

Mint mondta: „a reklámok és marketing közlemények nem kelthetnek téves várakozásokat a fogyasztóban a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében. A hitelre vonatkozó reklámnak figyelmeztetést kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a hitelfelvétel nem ingyenes. A reklámokban foglalt általános tájékoztatásnak könnyen olvashatónak vagy tisztán hallhatónak kell lennie, igazodva a használt adathordozó technikai lehetőségeihez. Törvényjavaslat szerint a hitellel kapcsolatos előzetes tájékoztatás kétlépcsőssé válik. Az első lépcsőt az általános tájékoztatás jelenti, amely a hitel alapvető jellemzőit foglalja magában. A tájékoztatás második lépcsője a formanyomtatvány felhasználásával nyújtott részletes tájékoztatás, amely már a fogyasztó által kifejezett preferenciák és információk alapján kerül összeállításra. Azaz itt már személyre szabott, személyre szól a tájékoztatás.”

A Fidesz vezérszónoka, Bánki Erik azt emelte ki a módosítások közül, hogy az alternatív befektetési alapok kölcsönt is nyújthatnak.

A KDNP-s Hollik István arról beszélt, hogy erősödik a jegybank felügyeleti szerepe és létrejön egy európai adatplatform, amely egy helyen teszi hozzáférhetővé a vállalatok pénzügyi és fenntarthatósági adatait.

A DK-s Varju László szerint viszont

a szürke zónában lévő, nem ismert tulajdonosi hátterű társaságok jelennek meg a piacon hitelezőként azzal a változtatással, hogy az alternatív befektetési alapok kölcsönt is nyújthatnak.

A Jobbikhoz Z. Kárpát Dániel ismét azt szorgalmazta, hogy ültessék át a hazai jogrendbe a devizahiteleseknek kedvező uniós ítéletet.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István attól tart, hogy ez a módosítás segíthet bizonyos szürke és fekete pénzek hófehérre mosásában és kamatoztatásában.