Férfi sziluettje fényes háttér előtt egy ajtóban / Hooded man standing in a somewhat threatening and spooky pose in front of a glass door. The man is standing in a dark room - the light is lit in the room behind the door. Focal point is on the door behind the man. Grainy.
Nyitókép: gaiamoments/Getty Images

Lazítja a nemzetbiztonsági ellenőrzéseket a kormány egyes munkakörök esetében

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Átalakította a nemzetbiztonsági ellenőrzések rendszerét az Országgyűlés. A 140 igen szavazattal, 32 nem ellenében és 11 tartózkodás mellett elfogadott módosítások parlamenti vitájában elhangzott számos kifogás.

A minősített adatokat kezelő munkakörökben csak egyszerűsített, külső engedélyhez kötött, titkos információgyűjtést nem alkalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzés lesz, a többieknél marad a jelenlegi vizsgálat, mondta előterjesztői expozéjában a Miniszterelnöki Kabinetiroda polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkára.

Farkas Örs hozzátette az is fontos változás, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat csak kockázatfelmerülése esetén állít ki szakvéleményt az ellenőrzöttről.

Mint mondta: „a törvényjavaslat legfontosabb módosítása a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásának újragondolása. Az áttekintett nemzetközi gyakorlatra figyelemmel az ellenőrzés elsődleges alapja a minősített adatkezelés. Ezen túl a törvény tételesen rögzíti azon kiemelt munkaköröket, amelyeket betöltő személyek jogellenes befolyásolási szándékának, leplezett támadásának vagy fenyegetésnek fokozottan vannak kitéve. Ezen kiemelt munkaköröket betöltők továbbra is a nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá esnek majd.”

A Fidesz vezérszónoka, Halász János szükségesnek tartja a változtatásokat, mert már olyan sok nemzetbiztonsági ellenőrzést kell végezni, hogy a szolgálatok nem bírják emberrel.

A KDNP Simicskó István kiemelte, hogy az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés során 60 helyett csak 30 nap az eljárás időtartama, miközben az ellenőrzés érvényessége 3 év.

A DK-s Varga Zoltán szerint viszont a módosítás rendkívül aggályos, mert gyengíti az eddigi hatásköröket, pedig azok erősítésére lenne szükség.

A szocialista Molnár Zsolt a jogorvoslati részt kritizálta, mert nem tartja egyértelműnek, hogy miként értesülnek a besorolásukról azok, akik esetében biztonsági kockázatot állapítanak meg.

A jobbikos Sas Zoltán azt szeretné, ha az Országgyűlési Őrség tagjai a legszigorúbb ellenőrzésen esnének át.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Novák Előd szerint az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés bevezetése egy olyan jogi kiskaput nyit ki, amelyen keresztül a potenciálisan zsarolható, esetleg külföldi befolyás alatt álló káderek teljes körű átvilágítás nélkül juthatnak pozícióba.

KAPCSOLÓDÓ HANG

