Gyermekvédelmi javaslatcsomagot fogadott el az Országgyűlés

A módosítás lehetővé teszi az egészségügyi adatbázisok összekapcsolását, így gyorsabb és hatékonyabb lesz a döntések előkészítése.

A családvédelmi és gyermekjóléti központ, valamint a gyámhatóság lekérdezheti, hogy folyik-e olyan büntetőeljárás a szülő ellen, ami veszélyezteti a gyermek biztonságát – ismertette a változásokat előterjesztő expozéjában Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Mint mondta: „a kriminalizált életmód kritikus információt hordoz szülő életviteléről és gyermeknevelési képességeiről, amiről szükséges, hogy a család és gyermekjóléti szolgáltatás nyújtója információval rendelkezzék.”

Módosul az oltásmentesség rendszere is. A bíróságok ezentúl nem fogadhatnak be keresetet a háziorvosok szakvéleményének pótlására, hogy ne vonják el a gyógyítókat a betegellátástól.

A törvény emellett lehetőséget ad arra, hogy 2026 tavaszáig az egyetemi fenntartású egészségügyi szolgáltatók is nyújthassanak közfinanszírozott CT és MRI vizsgálatokat.

Szintén újdonság, hogy a betegek tájékoztatását mesterséges intelligencián alapuló rendszerek is segíthetik, a digitális bizonyítványokat pedig 2025-től a tanulók akár 80 évig elérhetik majd online, tehermentesítve ezzel az iskolákat és a hivatalokat.

A vitában a fideszes Pesti Imre egyebek mellett kijelentette, hogy a védőoltások hatásosságának megkérdőjelezése komolytalan divat.

A KDNP-s Vejkey Imre üdvözölte, hogy a családvédelmi és a gyermekjóléti szolgálat megismerheti a látókörébe került szülők bűnügyi személyes adatait.

A DK nem támogatta az indítványt, mert adatvédelmi aggályai vannak, jelezte a párt vezérszónoka, Komáromi Zoltán.

A Mi Hazánk képviseletében felszólaló Dócs Dávid azt mondta, hogy az emberekre kellene bízni, beoltatják-e magukat vagy a gyermeküket.

Ukrajnában és Romániában kanyarójárvány volt, Ausztrián és Szlovénián szamárköhögés söpört végig, több nyugati ország gondolkodik a kötelező oltási rendszer visszaállításán és az Egészségügyi Világszervezet is a magyar rendszert javasolja – válaszolta neki Takács Péter államtitkár.