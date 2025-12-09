ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 9. kedd
Nyitókép: fotograzia/Getty Images

Internetleállás – üzent a One

Infostart

Éjféltől reggel nyolcig az ország számos városában nem működtek a One különböző szolgáltatásai, állt az oldal és az app is.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a szolgáltatások elérhetőségét monitorozó Downdetector és a One közösségi oldalán olvasható bejegyzések alapján éjféltől kezdve egyre növekvő számú panasz érkezett arra, hogy nincs vezetékes, illetve mobilnet a cég ügyfeleinél. Nem működött a One applikáció, nem volt elérhető a one.hu oldal.

A leállás oka azóta sem ismert, de a szolgáltatások reggel nyolcra többnyire helyreálltak.

Mint a One a Facebookon nyolc után írta,

a szolgáltatás helyreállásához szükség lehet az ügyfelek eszközeinek újraindítására.

Negyed kilenckor még nem volt teljes a helyreállás: „külföldön tartózkodó ügyfelünknél továbbra is előfordulhatnak adatroaming-problémák. Vezetékes szolgáltatásainknál Vác térségében részleges kiesés tapasztalható; országosan előfordulhat, hogy a szolgáltatás az ügyfelek eszközeinek újraindítását követően áll helyre. Önkiszolgáló digitális felületeink helyreállítása folyamatban van. Kollégáink folyamatosan dolgoznak a hálózat és az önkiszolgáló felületek teljes helyreállításán” – olvasható a Facebookon megjelent tájékoztatásban.

