Iskolai tábla előtt álló tanárnő.
Nyitókép: Getty Images/eternalcreative

Bejelentés érkezett a tanárok fizetéséről – videó

Infostart / MTI

Tovább emeli a kormány a pedagógusok bérét, jövőre 936 ezer forint lesz az átlagfizetésük – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán szerdán.

Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta: a stratégiai kabinetülésén több napirendet is tárgyalni fognak a jövő heti kormányülést megelőzően. Ezek közül talán a pedagógus-béremelés a legfontosabb – tette hozzá.

A miniszter emlékeztetett, hogy Magyarország megállapodást kötött az Európai Unióval, amelynek értelmében a pedagógusbéreknek el kell érniük a diplomás átlagbér 80 százalékát. Ezért évről évre ennek megfelelően emelkednek a bérek – rögzítette, megjegyezve: a pontos összeg függ attól, hogy ki melyik kategóriába tartozik.

„A 936 ezer forintos átlagos pedagógusbér nagy előrelépés ebben a ciklusban” – jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, a pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.

„Nagyon fontos az, hogy a tanári hivatást kellőképpen becsüljük meg, hiszen a jövő generáció felkészültsége leginkább a tanároktól függ” – szögezte le a miniszter.

Kezdőlap    Belföld    Bejelentés érkezett a tanárok fizetéséről – videó

