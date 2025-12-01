ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 1. hétfő Elza
Nyitókép: Unsplash.com

Két vasúti fővonalon is baleset történt

Infostart / MTI

Baleset miatt késnek a vonatok a záhonyi fővonalon, a Debrecen–Nyíregyháza vonalszakaszon – közölte a Mávinform hétfő délután a honlapján. Tatabányán szintén gázolt a vonat.

A Nyíregyházáról 14.37-kor Debrecenbe indult személyvonat Bocskaikert közelében elsodort egy embert.

A helyszínelés végéig Apafa és Hajdúhadház között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani.

A Mávinform arról is tájékoztatott, hogy Tatabányán is gázolt a vonat, emiatt hosszabb menetidőre kell számítani hétfő délután, kora este a győri fővonalon is.

Azt írták: a budapesti Keleti pályaudvarról Szombathelyre tartó Savaria InterCity ütött el egy embert Tatabánya állomáson.

A helyszínelés végéig Szárliget és Tatabánya között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, emiatt a győri vasúti fővonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani.

24 ÓRA
