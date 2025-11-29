ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap Andor, András
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Orbán és Magyar összecsapott, erre lemondatnák a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját - a nap hírei

Infostart

Európai biztonsági egyensúlyt sürgetett Magyarország számára a miniszterelnök. A béketárgyalások folytatására elindult az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. Lezárja a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok.

Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége, hogy ne legyen katonai fenyegetés és legyen biztosított a gazdasági fejlődés – jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén azt mondta, részt kell venni a béketárgyalásokban, hogy nehogy a háború után rosszabbul járjon Magyarország. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarországon vannak olyan erők, amelyek Brüsszel érdekeit képviselik, és ha az emberek a baloldalra szavaznak, akkor meg fogják adóztatni őket. Azzal vádolta a Tiszát, hogy a brüsszeli elvárásokat hajtja végre az adóterveivel is. Magyar Péter eddig minden alkalommal tagadta, hogy a nyilvánosságra került iratok a Tisza adótervei lennének.

A Tisza készen áll a kormányzásra - jelentette ki Magyar Péter pártelnök a Tisza nyíregyházi rendezvényén. Bejelentette, hogy Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója lesz a Tisza párt képviselőjelöltje a szabolcsi 1-es választókerületében. 2022-ben a fideszes Szabó Tünde volt sportért felelős államtitkár nyert a körzetben, de 2026-ban Polgári Andrást, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal főigazgatóját indítja a Fidesz ebben a körzetben. A Fidesz nyíregyházi szervezete közben lemondásra szólította fel Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark vezetőjét, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje lett.

A kormány több 10 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésben, derül ki a Magyar Közlönyből. A gyógyszertámogatás keretét 64 milliárd forinttal emelték, míg a vízügy 2,3 milliárddal lépheti túl az idei védekezési és jégtörő hajópark fenntartási keretet, ebből 1,3 milliárdot személyi kiadásokra fordítanak. Emellett 58 milliárd forintot irányítottak át főként a Központi Maradványelszámolási Alapból, amelyből 15 milliárd jut a Paks2 tőkeemelésére és 28 milliárd az állami Beruházási Alapba.

Gyermekvédelmi törvényjavaslat-csomagot készített a Demokratikus Koalíció, amelyet a kormányváltás utáni első parlamenti ülésnapon nyújtana be. A javaslat tartalmazza a gyermekjogi ombudsman létrehozását, a rendőrségen és ügyészségen belüli gyermekvédelmi csoportok felállítását, az Egyenlő Bánásmód Hatóság visszaállítását és egy országos iskolai bántalmazás elleni programot.

December 7-ig meghosszabbítják a nemzeti konzultáció kitöltési határidejét - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs szerint erre a Tisza párt adóemelési tervei miatt van szükség.

A béketárgyalások folytatására elindult az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. A küldöttséget Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti a lemondott Andrij Jermak helyett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kiemelte: a tárgyalócsapat feladata, hogy gyors és érdemi lépéseket dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a béke elérésére. Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell. Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit. A jövő hét első felében amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre.

Lezárja a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok- jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump már csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak Hálaadás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében úgy fogalmazott: nagyon közel áll az Egyesült Államok szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószer-kereskedő szervezetek ellen.

Peru déli határán szükségállapotot hirdetett és katonákat vezényelt a térségbe az elnök a Chiléből érkező nagyszámú migráns miatt. A bevándorlók többsége venezuelai, akik a gazdasági válság és politikai elnyomás elől menekültek.

Két tartályhajón is tűz pusztított a Fekete-tengeren, de mindkét legénység biztonságban van. Kijevi állítás szerint Ukrajna támadta meg tengeri drónokkal a két tartályhajót, amelyeket - mint közölték - Oroszország használt olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével.

A thaiföldi miniszterelnök elismerte, hogy a kormánya nem megfelelően reagált az áradásokra. Anutin Csarnvirakul támogatást ígért a leginkább sújtott déli térségeknek. A hatóságok több mint 160 halálos áldozatról számoltak be.

Kiterjedt havazás és téli vihar érte el az Egyesült Államok középnyugati részét, Chicagóban részben leállt a légiközlekedés. A repülők átlagosan mintegy 4 és fél órát késnek. A Hálaadás ünnepe utáni hétvégén az Egyesült Államokban milliók próbálnak hazajutni.

Megválasztása óta először látogatott meg muszlim mecsetet XIV. Leó pápa törökországi látogatásán. A pápa megadva a tiszteletet, cipő nélkül lépett be az isztambuli Kék Mecsetbe, de odabent ő maga nem imádkozott. Előzőleg a katolikus egyházfő elítélte a vallási alapon elkövetett erőszakot törökországi látogatásán.

