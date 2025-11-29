ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 30. vasárnap
A skid steer loader clears snow from a parking garage at OHare International Airport (ORD) during a snowstorm in Chicago, Illinois, US, on Saturday, Nov. 29, 2025. Hundreds of flights have been canceled in and around Chicago and roads are becoming treacherous as one of the busiest travel weekends of the year collides with a major storm bringing wintery conditions throughout the US Midwest Saturday. Photographer: Jim Vondruska/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Bloomberg, Bloomberg via Getty Images

Kiterjedt havazás és vihar okoz gondokat az országban, leállt a légiközlekedés részben Chicagóban

Infostart

Az Egyesült Államok középnyugati térségének államait kiterjedt havazás és téli vihar érte el, komoly közlekedési fennakadásokat okozva a Hálaadás utáni megnövekedett forgalomban szombaton.

Chicago nemzetközi repülőterén, az Egyesült Államok egyik fontos belföldi légiközlekedési csomópontjában, szombat reggel egy időre leállították a teljes forgalmat, valamint 500 onnan induló, illetve oda érkező járatot töröltek. A közlekedő repülők átlagosan mintegy 4 és fél órát késnek. A Hálaadás ünnepe utáni hétvégén az Egyesült Államokban milliók próbálnak hazajutni, az előzetes várakozások szerint minden idők legnagyobb utasforgalmára lehetett számítani. Csaknem 82 millió ember kelt útra, többségük autóval, de az előrejelzések 6 millió légiutasról is szóltak.

A sarkvidéki eredetű téli vihar nyomán Chicagóban várható hó meghaladhatja az eddigi novemberi kétnapi rekordot. Az ugyancsak Illinois államban fekvő Springfieldben már vészhelyzetet hirdettek a havazás miatt.

Iowa állam szinte teljes területén is jelentősebb mennyiségű hó hullott, és vasárnapig a hótakaró meghaladja majd a 30 centiméter, ami az autópályák forgalmát lassíthatja jelentősen. Wisonsin állam egyes részein ugyancsak akár 30 centimétert meghaladó hó hullhat a korai téli viharban.

A vihar az Egyesült Államok további középső államaiban is komoly hóval jár, így Missouri, Nebraska, Dél-Dakota, Indiana és Ohio államok egyes részein.

