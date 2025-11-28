Magára robbantotta egy pesti pláza vécéjét a szipus – fotók

A helyszín közelében, kezében gyújtó töltő gázpalackokat rejtő nejlonszatyorral fogták el a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei azt a 43 éves kecskeméti férfit, aki egy bevásárlóközpont mellékhelyiségében akart töltő gázt szívni.

Magára zárta az ajtót, ám a művelet közben a cucc berobbant – írja közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Az önrobbantó „fejvesztve”, mindenét hátrahagyva menekült. Egy, a detonáció idején szintén ott tartózkodó, az egészről mit sem sejtő fiatalember rohant segítségért, neki megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja.

A mentők a 43 éves „gázost" égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba.

A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a WC csészék megrongálódtak.

A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.