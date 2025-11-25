„Magyarországon 2025. november 19-ig 1648 megbetegedésről érkezett jelentés. Ez a hétszerese az előző év hasonló időszakában regisztrált esetszámnak” – közölte Molnár Zsuzsanna. A legtöbb beteget a fővárosból, Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jelentették. A leggyakrabban a 3-14 éves gyermekek fertőződtek meg. Az NNGYK osztályvezetője szerint ennek az az oka, hogy a gyerekek még nem találkoztak a hepatitis A vírussal.

Az utolsó nagy járványos időszak 2014 táján volt, azóta csak kisebb hullámok fordultak el. Így az eltelt 10 év alatt egyre többen lettek azok a gyerekek, akik fogékonyak a betegségre. Egyébként erre a kórra jellemző a ciklikusság, aminek eredményeként átlagosan 5-10 évente törnek ki nagyobb járványok. Molnár Zsuzsanna a halálesetekről is beszélt.

Elmondta, hogy az elmúlt 11 évben összesen 12-en vesztették életüket fertőző májgyulladás miatt.

Gyakorlatilag még azokban az években is meghalt egy-két ember, amikor igazán alacsony volt az esetek száma. Mivel most a korábbiakhoz képest többen fertőződtek meg, így nagyobb a valószínűsége annak is, hogy a betegek között akadnak olyanok is, akiknek eleve rossz az általános egészségi állapota. Vagyis, valamilyen krónikus betegségben szenvednek, vagy legyengült az immunrendszerük.

„Sajnos a már említett 12 halálesetből négy az idén történt. Minden elhunytnak volt valamilyen krónikus alapbetegsége”

– tette hozzá a szakértő. Ugyanakkor arról is említést tett, hogy noha bárki megfertőződhet, mégis a legnagyobb veszélyben azok vannak, akiknek eleve rosszabb az egészsége. Náluk az átlagosnál nagyobb esélye van annak, hogy súlyos lefolyású lesz a májgyulladás. Máskülönben a hepatitis A gyakran tünetmentesen zajlik le, főleg a gyerekek körében.

Viszont az életkor előrehaladtával nő a súlyosabb megbetegedések lehetősége.

Molnár Zsuzsanna arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a személyes higiénia a betegség megelőzésében. „Ez a vírus székletszóródással terjed, ami azt jelenti, hogy ürülékkel szennyezett tárgyakkal, vagy élelmiszerrel.

Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy a vécéhasználat után és az étkezés előtt kezet kell mosni. Tulajdonképpen ez a kulcsa a járvány elleni védekezésnek.

A kézmosással nagyon sok más fertőző betegség is megelőzhető” – hangsúlyozta az NNGYK Járványügyi és Védőoltási Osztályának vezetője.