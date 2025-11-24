ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.36
usd:
331.36
bux:
108146.91
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The Photo Of Liver On Womans Body Against Gray Background, Hepatitis, Concept with Healthcare And Medicine
Nyitókép: Tharakorn/Getty Images

Magyarországon is tarol a visszatérő májgyilkos

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
ELŐZMÉNYEK

A környező országokhoz, Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is megnőtt idén a regisztrált hepatitis A esetek száma. A legtöbb beteget Budapestről, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jelentették – nyilatkozta az InfoRádióban a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa.

„Az A típusú májgyulladás egy ciklikusan visszatérő megbetegedés, tehát semmi meglepő nincs abban, hogy bizonyos idő elteltével növekszik az országban a fertőzöttek száma. Főleg a gyerekek között terjed a betegség, mert ők még nem találkoztak a vírussal korábban. Így a legtöbb beteg a 3-14 éves korcsoportból kerül ki” – mondta Szlávik János. A főorvos ezért nagyon fontosnak nevezte a gyerekeknél a megelőzést.

Mint mondta, meg kell nekik tanítani, hogy a WC használat után mindig alaposan mossanak kezet, ne egyenek mosatlan gyümölcsöt és a jégkockákkal is vigyázzanak ha fennáll a fertőzés veszélye. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy igyekezni kell normális, igényes viszonyokat fenntartani ott is, ahol sok ember van összezárva. Ez különösen érvényes a hajléktalan szállókra, munkásszállásokra - tette hozzá a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa.

Arról is beszélt, hogy a hepatitis A vírusa nem változik, ugyanolyan megbetegedést okoz, mint évtizedekkel ezelőtt is.

Nagyon hosszú a lappangási ideje, akár egy hónap is lehet. A betegek arról panaszkodnak, hogy gyengébbek, hányingerük van, fáj a hasuk, étvágytalanok, esetleg lázasak, izom, vagy ízületi fájdalmuk van, és aztán besárgul a szemük, majd a bőrük.

„Ez a tipikus lefolyás, amit aztán tüneti terápiával néhány hét alatt ki lehet kezelni, és a beteg 99 százaléka meggyógyul. Kórházba azok kerülnek, akiknél a sárgaságot észlelik. Valóban akad köztük néhány idős, többnyire más betegségektől szenvedő ember. Nálunk a fertőzés súlyos lefolyású, és nagyon-nagyon ritkán akár halálos is lehet.

Ez Magyarországon eddig négy esetben fordult elő”

– közölte a főorvos. Szlávik János arról is beszélt, hogy az A típusú májgyulladás elleni védekezésben a legfontosabb a higiénés viszonyok fenntartása és a védőoltás. Szerencsére Magyarországon nagyon biztonságos vakcina áll rendelkezésre, amiből egy egészen 3-5 évig, kettő pedig akár 20 évig tartó védettséget ad.

„Aki úgy gondolja, hogy megfertőződhet, mert érintkezett hepatitiszes beteggel, azoknak érdemes az oltást felvenni. Pláne, hogyha olyan helyre utazik a világban, ahol ez a betegség sokkal gyakoribb, mint nálunk. Az oltás beadása után kb. két hét telik el a védettség kialakulásáig” – hívta fel a figyelmet a Dél-Pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa.

Persze az is előfordulhat, mondta Szlávik János, hogy valaki tünetmentesen esik át a fertőzésen. Náluk ezt csak vérvizsgálatokkal lehet igazolni. „Ha valaki kíváncsi arra, hogy fogékony-e a betegségre, akkor meg lehet nézni vannak-e ellenanyagok a vérében. Amennyiben igen, akkor ő örök életére védett a betegséggel szemben. Ha pedig nem, akkor érdemes meggondolni az oltást.”

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Magyarországon is tarol a visszatérő májgyilkos

sárgaság

hepatitis-a

fertőző májgyulladás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Az amerikai béketervvel kapcsolatban számos találgatás került napvilágra, ez is az oka annak, hogy folyamatosan változnak az erről szóló hírek – nyilatkozta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. A posztszovjet térség szakértőjét saját ukrán forrásai arról tájékoztatták, hogy az ukrán területek feladásának terve nem új keletű, de most először társulhatnak mellé biztonsági garanciák, ami Ukrajna számára elfogadhatóbbá teszi a rendezést.
 

Addig hígítják a genfi Trump-tervet, míg végül senki gyomra be nem veszi?

Újra Washingtonba készül Volodimir Zelenszkij – út a békéhez?

Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Párizs, London és Berlin új, csatlakozó béketervet nyújtott be Donald Trump javaslatához

Felére estek az európai gázárak, bíztatóan reagál a piac a béketárgyalások fejleményeire

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek

Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek

Nyilvános részvényértékesítés keretében válik meg 7 százaléknyi, vagyis mintegy 22,6 millió darab saját részvényétől az MBH Bank, a befektetők a bank könyv szerinti értékének megfelelő áron vagy annál olcsóbban vásárolhatnak a társaság részvényeiből a következő három hétben. Egyenként maximum 3848 forintért vásárolhatók a papírok, vagyis maximum 86,9 milliárd forintnyi részvény mozdulhat meg. A lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthatnak a társaság papírjaihoz egyszerű igényléssel - jelentették be a bank hétfői sajtótájékoztatóján.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új hóbort hódít Magyarorországon: egyre többen költenek rá szemmel látható összegeket

Új hóbort hódít Magyarorországon: egyre többen költenek rá szemmel látható összegeket

Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hints at 'big progress' in Ukraine talks as Zelensky warns against giving away territory

Trump hints at 'big progress' in Ukraine talks as Zelensky warns against giving away territory

After weekend US-Ukraine talks in Geneva, President Zelensky says: "Putin wants legal recognition to what he has stolen...that's the main problem."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 12:32
Bor Olivér az Arénában elmondta a jó jelszó és a biztonságos netezés legjobb trükkjeit
2025. november 24. 08:58
200 éve elsüllyedt, titokzatos hajóroncsra bukkantak Kanadában
×
×
×
×