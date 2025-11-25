ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.97
usd:
331.4
bux:
107714.43
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Gigantikus adóemelési csomag – A Tisza tagadja, hogy az övé lenne a dokumentum

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Tisza Párt szerint az Index egy nem létező, meghamisított dokumentumra hivatkozva írta azt, hogy Magyar Péterék kormányra kerülve megszorításokat vezetnének be.

Az Index azt állítja, hogy a birtokába került több száz oldalas dokumentum a Tisza Párt gazdasági programjának tervezete, amely a portál szerint jelentős adóemelésekkel és más megszorításokkal évente 1300 milliárd forintos többletbevételhez juttatná a központi költségvetést.

A portál szerint a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a közteherviselési rendszert,

  • bevezetnék a progresszív szja-t, a vagyonadót és a tőkejövedelmi adót, valamint
  • megszüntetnék vagy radikálisan csökkentenék a családi kedvezményeket.

Azt is, hogy a bruttó 416 ezer forintnál többet keresők 22 százalékos, az 1 250 000 forint felettiek pedig 33 százalékos kulccsal adóznának, sok kisvállalkozás kikerülne a kedvezményes adózás alól, és emelkednének a társasági adókulcsok is.

A Tisza Párt szerint azonban a cikk minden szava hazugság, mert ilyen dokumentum nem létezik.

„Pontosan úgy hamisítanak most, ahogy azt tették augusztusban, az ezerszer cáfolt adóemeléses fércműnél, amiről a bíróságon kénytelenek voltak elismerni, hogy az is csak az általuk kreált hazugság” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán. A pártelnök hozzátette, a Tisza Párt csökkentené a személyi jövedelemadót és az áfát, ismét széles körben bevezetné a kedvezményes katát és a multik helyett a kkv-kat támogatná. Magyar Péter erről már korábban is beszélt: „A Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Csökkentjük több mint 2 millió honfitársunk személyi jövedelemadóját és jelentősen, 27-ről 5 százalékra csökkentjük az egészséges élelmiszerek áfakulcsát, valamint áfamentessé tesszük a gyógyszereket.”

A valódi, hivatalos Tisza-program – elmondása szerint – pont az ellenkezőjét mondja annak, „mint amit az Index és Orbán hazudik”. A Tisza kommunikációja, döntései, szakmai anyagai egyértelműen vállalkozásbarát adócsökkentő irányt képviselnek – olvasható Magyar Péter közleményében.

Az ellenzéki vezető szerint azért hazudnak a programjukról, mert a Tisza jelöltállítása sikeresebb, mint azt bárki a Fidesz környékén remélte, és ez a párt jelenti az új többséget.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált minderre:

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Gigantikus adóemelési csomag – A Tisza tagadja, hogy az övé lenne a dokumentum

adó

dokumentum

magyar péter

tisza párt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó: baj lesz, ha az orosz „energiacsata” végén Európa kimarad az üzletből

Toldi Ottó szerint miközben a magyar kormány célja az energetikai diverzifikáció, aközben nem kellene teljesen leválni az orosz olajról és földgázról. Ráadásul az Egyesült Államok is csak az ukrajnai háború végéig kívánja az orosz energiaimportra kivetett szankciókat fenntartani – erről beszélt az InfoRádióban Toldi Ottó, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Klímapolitikai Intézetének vezető kutatója.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Banai Péter Benő: alacsony infláció kell a gazdasági növekedéshez

Banai Péter Benő: alacsony infláció kell a gazdasági növekedéshez

Banai Péter Benőt hallgatta meg kedden az Országgyűlés illetékes Gazdasági Bizottsága, aki a múlt pénteken lemondott Virág Barnabás helyét veszi át az MNB új alelnökeként. Banai Péter a szervezet elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke lesz, amennyiben jelölését a parlament később jóváhagyja. Banai Péter elmondta, hogy a tartós gazdasági növekedés alapja az árstabilitás, amely a jelenlegi helyzetben fegyelmezett, stabilitásorientált monetáris politikával valósítható meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!

Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!

Magyarország akkor tudja erősíteni kiemelkedő napenergia-pozícióját, ha célzott programok támogatják a decentralizált, lakossági és ipari energiatermelés további bővülését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Meanwhile, the US has confirmed its officials are set to meet Russian representatives in Abu Dhabi

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 11:49
Magyar Péter: „hónapokig hazudoztak rólam, most a jegybank megszüntette ellenem mindkét eljárást”
2025. november 25. 11:38
Még küzdenek a tűzzel Lajosmizsén
×
×
×
×