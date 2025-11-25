Gigantikus adóemelési csomag – A Tisza tagadja, hogy az övé lenne a dokumentum

Az Index azt állítja, hogy a birtokába került több száz oldalas dokumentum a Tisza Párt gazdasági programjának tervezete, amely a portál szerint jelentős adóemelésekkel és más megszorításokkal évente 1300 milliárd forintos többletbevételhez juttatná a központi költségvetést.

A portál szerint a Tisza Párt gyökeresen átalakítaná a közteherviselési rendszert,

bevezetnék a progresszív szja-t, a vagyonadót és a tőkejövedelmi adót, valamint

megszüntetnék vagy radikálisan csökkentenék a családi kedvezményeket.

Azt is, hogy a bruttó 416 ezer forintnál többet keresők 22 százalékos, az 1 250 000 forint felettiek pedig 33 százalékos kulccsal adóznának, sok kisvállalkozás kikerülne a kedvezményes adózás alól, és emelkednének a társasági adókulcsok is.

A Tisza Párt szerint azonban a cikk minden szava hazugság, mert ilyen dokumentum nem létezik.

„Pontosan úgy hamisítanak most, ahogy azt tették augusztusban, az ezerszer cáfolt adóemeléses fércműnél, amiről a bíróságon kénytelenek voltak elismerni, hogy az is csak az általuk kreált hazugság” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán. A pártelnök hozzátette, a Tisza Párt csökkentené a személyi jövedelemadót és az áfát, ismét széles körben bevezetné a kedvezményes katát és a multik helyett a kkv-kat támogatná. Magyar Péter erről már korábban is beszélt: „A Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Csökkentjük több mint 2 millió honfitársunk személyi jövedelemadóját és jelentősen, 27-ről 5 százalékra csökkentjük az egészséges élelmiszerek áfakulcsát, valamint áfamentessé tesszük a gyógyszereket.”

A valódi, hivatalos Tisza-program – elmondása szerint – pont az ellenkezőjét mondja annak, „mint amit az Index és Orbán hazudik”. A Tisza kommunikációja, döntései, szakmai anyagai egyértelműen vállalkozásbarát adócsökkentő irányt képviselnek – olvasható Magyar Péter közleményében.

Az ellenzéki vezető szerint azért hazudnak a programjukról, mert a Tisza jelöltállítása sikeresebb, mint azt bárki a Fidesz környékén remélte, és ez a párt jelenti az új többséget.

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált minderre: