Érkeznek a cudar idők, a Magyar Közút is kiadta a figyelmeztetést

Minden télen újra és újra meg kell tanulnunk együtt élni az időjárással, a közútkezelők munkájával és a közlekedés saját téli szabályaival. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ebben a felkészülésben játszik kulcsszerepet: 31 ezer kilométernyi országos közút üzemeltetéséért és fenntartásáért felel, vagyis a gyorsforgalmi, fő- és mellékutak járhatóságát biztosítja a téli hónapokban is – írja közleményében a közútkezelő vállalat.

A télre való felkészülés az MK-nál már ősszel elkezdődik: a mérnökségek hadrendbe állítják a több száz munkagépet, feltöltik a síkosságmentesítéshez szükséges anyagkészleteket, és előre egyeztetett ütemtervek alapján készülnek a beavatkozásokra. Folyamatosan figyelik a meteorológiai előrejelzéseket, az útmeteorológiai állomásaink adatait és útellenőreink visszajelzéseit.

Amikor az előrejelzések alapján fagy, havazás vagy ónos eső várható, a társaság megkezdi a megelőző szórásokat, a köznyelvben alászórásnak nevezett beavatkozásokat.

Ezek célja, hogy a friss hó vagy a fagy ne tapadjon meg a burkolaton.

A síkosságmentesítő anyagok hatását a forgalom gyorsítja, tehát minél több jármű halad át egy adott úton, annál intenzívebb az olvasztóhatás.

Az ónos eső a legösszetettebb téli csapadéktípus, mivel a vízcseppek a hideg aszfaltra érve azonnal jégréteggé alakulnak, és a folyamatos eső lemossa a korábban kijuttatott anyagokat. Ilyenkor a Magyar Közút akkor tudja a leghatékonyabban elvégezni a beavatkozásokat, amikor az esőzés megszűnik, és a kijuttatott anyag megfelelően megtapadhat a burkolaton.

A hóeltakarítás időzítése szintén kulcsfontosságú – hangsúlyozza a társaság. Munkagépeik 3-5 centiméternyi friss hó esetén kezdik meg az ekézést. Ez alatt az olvasztó anyagok segítenek megelőzni a hó letapadását. Egy-egy gép fordulóköre több mint két óra is lehet, amely során 40-70 kilométeres útszakaszt tisztít meg. Folyamatos havazás idején szükség esetén ugyanarra az útra többször visszatérnem az MK munkatársai, így biztosítva a szakaszok folyamatos kezelhetőségét.

Hófúváskor a szél újra ráhordhatja a havat a megtisztított útra, ezért a téli szezon előtt célzottan helyezik ki a hófogó rácsokat és hálókat a veszélyeztetett útszakaszokra.

Ahol a környezet megengedi, hosszú távú megoldásként hófogó erdősávokat is telepítenek.

A hideg hónapokban kiemelt figyelmet fordítanak a burkolathibákra is. A fagyási-olvadási ciklusok következtében kialakuló kátyúkat ilyenkor hidegaszfalttal tudják ideiglenesen javítani. Ez a technológia száraz, csapadékmentes időben alkalmazható, és biztosítja, hogy az utak a téli időszakban is biztonságosan használhatók maradjanak.

Az országos közúthálózat hatalmas: 31 ezer kilométer út és közel ezer kilométer kerékpárút tartozik a közútkezelőhöz.

A téli szolgálat idején mintegy 800 jármű teljesít szolgálatot, így egy gépre átlagosan 40-70 kilométeres szakasz jut. Ezek a gépek folyamatosan dolgoznak, szükség esetén anyagot és üzemanyagot töltenek, miközben a kijelölt ütemezés szerint végzik a beavatkozásokat.

A téli hónapokban a közlekedés biztonsága közös felelősség – hangsúlyozzák a közleményben. Az autósok sokat tehetnek a saját és mások biztonságáért: 7 Celsius-fok alatt már érdemes téli gumit használni, indulás előtt ellenőrizni az ablakmosó folyadékot, az ablaktörlőket, a világítást és az akkumulátort. Fontos, hogy legyen az autóban jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és némi élelem, valamint hogy ne előzzük meg a narancssárga villogóval dolgozó gépeket, és tartsuk a követési távolságot.

A téli közlekedés legbiztosabb alapja az időben indulás és az útviszonyokhoz való alkalmazkodás

– húzza alá a Magyar Közút. Szélsőséges időjárás – például ónos eső vagy hófúvás – idején különösen fontos a figyelmeztetések követése. A beavatkozások ekkor is folyamatosak, azonban a biztonság miatt bizonyos műveletek hosszabb időt vehetnek igénybe. Az aktuális útviszonyokról érdemes indulás előtt tájékozódni a www.utinform.hu oldalon, ahol óránként frissített információk érhetők el.