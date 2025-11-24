Egy 25 éves nő az aszódi horrorbaleset áldozata, a másik autót vezető fiatalember elfutott

Ahogy arról korábban beszámoltunk súlyos baleset történt Aszódon. Két autó ütközött. Az RTL Híradója szerint a balesetet okozó sofőr vélhetően túl gyorsan hajtott, a becsapódás ereje pedig olyan volt, hogy a két személyautó mintegy 100 méterre állt meg egymástól.

A baleset a 3-as főúton, a Hatvani úton történt. A vétlen járműben utazó 25 éves nő a helyszínen életét vesztette. A vétkes jármű vezetője a karambol után elfutott a helyszínről, a rendőrség azóta is keresi.

A balesetben a két autó utasai közül többen megsérültek, a tűzoltóknak két embert kellett kiszabadítaniuk a roncsokból. Az áldozat az utas volt - írja a blikk.hu. Nem hivatalos források szerint felmerült a gyanú, hogy a balesetet okozó sofőr a karambolt megelőzően kábítószert fogyaszthatott.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban megerősítette a halálos baleset tényét, és jelezte, hogy a helyszínelés idejére a 3-as főutat lezárták.