Tűzoltók egy összeroncsolódott személyautó mellett Aszódon 2025. november 24-én. A jármű összeütközött egy másik autóval a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében, a vétlen jármű utasa meghalt.
Nyitókép: Mihádák Zoltán

Egy 25 éves nő az aszódi horrorbaleset áldozata, a másik autót vezető fiatalember elfutott

Infostart

A rendőrség még keresi azt a harminc év körüli férfit, aki Aszódon, a 3-as főúton okozott súlyos balesetet hétfő délután, amelyben egy 25 éves nő életét vesztette.

Ahogy arról korábban beszámoltunk súlyos baleset történt Aszódon. Két autó ütközött. Az RTL Híradója szerint a balesetet okozó sofőr vélhetően túl gyorsan hajtott, a becsapódás ereje pedig olyan volt, hogy a két személyautó mintegy 100 méterre állt meg egymástól.

A baleset a 3-as főúton, a Hatvani úton történt. A vétlen járműben utazó 25 éves nő a helyszínen életét vesztette. A vétkes jármű vezetője a karambol után elfutott a helyszínről, a rendőrség azóta is keresi.

A balesetben a két autó utasai közül többen megsérültek, a tűzoltóknak két embert kellett kiszabadítaniuk a roncsokból. Az áldozat az utas volt - írja a blikk.hu. Nem hivatalos források szerint felmerült a gyanú, hogy a balesetet okozó sofőr a karambolt megelőzően kábítószert fogyaszthatott.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban megerősítette a halálos baleset tényét, és jelezte, hogy a helyszínelés idejére a 3-as főutat lezárták.

