Átalakult a közlekedés a Flórián tér környékén a felújítás második szakasza miatt

Újabb szakaszához érkezett a Flórián téri felüljáró felújítása. Már úgy lehet közlekedni, ahogy régen, a Szentendrei út felől a felüljárót használva lehet felhajtani az Árpád hídra – mondta el Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban. Hozzátette: a munka második üteme az északi felüljáróhidat érinti, tehát mostantól csak a Flórián téri csomóponton keresztül lehet az Árpád hídról a Szentendrei út felé haladni. A Budapest Közút

új buszsávokat festett föl az Árpád hídon, a Népfürdő utca és a budai hídfő között, budai irányban.

A buszsáv a 34-es és a 106-os buszok közlekedését fogja segíteni, ezek csúcsidőben 6 percenként haladnak el. A BKK azt javasolja, hogy aki teheti, személyautó helyett a közösségi közlekedést használja a következő hónapokban.

Az Árpád híd felől a Szentendrei út irányába csak a csomóponton keresztül lehet kanyarodni, mégpedig két sávon. A Vörösvári út felé továbbra is lehet haladni autóval,

emellett továbbra is megmarad a Pacsirtamező utcában kialakított visszafordító sáv, hogy extra kapacitást adjunk a Szentendrei út felől Pest felé igyekvők számára is – mondta a BKK szóvivője.

Azok a buszok, amelyek ideiglenesen a Flórián téri üzletközpont mellett álltak meg, újra a Szentlélek téri megállóban állnak meg. A déli útpályát már pontosan úgy lehet használni, ahogy a felújítás ideje előtt

– hangsúlyozta Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az InfoRádióban..

A felújítás előrehaladásáról és az aktuális forgalmi helyzetről a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein lehet tájékozódni. A teljes felújítás legkésőbb 2026 második felében készül el.