2025. november 18. kedd
Nyitókép: Bucsy Levente/Infostart

BKK: péntektől újra nehéz lesz a Flórián téren a közlekedni

Infostart / MTI

A Flórián téri felüljárók felújításának második üteme pénteken kezdődik, ezért nehezebb lesz autóval az Árpád hídon Pestről Budára közlekedni. .

Pénteken várhatóan 20 órától lezárják az északi hidat. Ekkortól a gépjárművel közlekedők az ideiglenes forgalmi rend szerint az Árpád híd felől a Szentendrei útra csak a felüljárók alatti csomópontban, két sávon jobbra kanyarodva tudnak közlekedni. A északi hídon várhatóan november 24-én indul a felújítás.

A már megújult déli hídon a forgalom változatlanul a Szentendrei úti felhajtónál egy, azután két sávon halad az Árpád fejedelem útja, illetve Pest felé, valamint továbbra is használható a Pacsirtamező utcai visszafordító. A buszok haladásának segítése érdekében a meglévő buszsávok mellett további buszsávot jelölnek ki az Árpád hídon Buda felé. A BKK a jelentős változások és forgalomkorlátozások miatt kéri az arra közlekedőket, hogy ha lehetőségük van rá,

a közösségi közlekedést vegyék igénybe.

Egyúttal azt tanácsolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy a felújítás hátralévő ideje alatt más útvonalon - a Flórián teret, illetve Pestről Buda felé az Árpád hidat elkerülve - közelítsék meg úti céljukat, mert nagy torlódások várhatók a környéken.

Az északi híd teljes lezárása miatt az Árpád hídon Pestről Budára közlekedőnek hosszabb menetidőre, jelentős torlódásokra kell számítaniuk. Az Árpád híd és a Flórián téri csomópont áteresztőképessége az Árpád híd felől Buda, illetve Észak-Buda felé lényegesen kisebb lesz, mint a felújítás első ütemében.

A felújítás idején érdemes a Bécsi út felől, valamint Pestről Buda felé is az 1-es és az 1A villamost választani, amelyek sűrűbben közlekednek a legforgalmasabb időszakokban. Békásmegyer felől a belváros irányába a H5-ös HÉV igénybevétele javasolt: a Margit hídnál a 4-es és a 6-os villamosra, a Batthyány téren az M2-es metróra lehet átszállni.

Az agglomerációból érkezőknek az elővárosi vasútvonalak jelenthetnek még alternatívát.

A Szentendrei út felől érkező 34-es, 106-os, 118-as és 134-es nappali, valamint a 901-es és 918-as éjszakai járatok november 15. óta a gyorsabb eljutás biztosítása érdekében ismét a déli hídon közlekednek, így nem érintik a bevásárlóközpont melletti Flórián tér megállót. A 34-es, 106-os, 901-es és 918-as autóbuszok újra megállnak a hídfőben lévő Szentlélek tér megállóhelyen, fontos átszállási lehetőséget biztosítva a közösségi közlekedéssel utazóknak. A 34-es és a 106-os autóbusz csúcsidőszakban sűrűbben jár.

Az északi híd felújításakor a BKK továbbra is több módon segíti a közösségi közlekedést, hogy minél többeknek nyújtson vonzó alternatívát az autóval szemben: az Árpád hídon a Népfürdő utcától a Szentlélek tér megállóhelyig ideiglenesen új buszsáv létesül, hogy segítse a Buda felé tartó 34-es, 106-os és 226-os, valamint a Margitszigetre közlekedő 26-os autóbusz, továbbá az elővárosi autóbuszok haladását. A Szentendrei úton Észak-Buda felől érkező buszok haladását Kaszásdűlőtől, a Búza utcai HÉV-átjárótól a Bogdáni útig ideiglenesen kialakított buszsáv segíti, onnan a már meglévő buszsávban folytatják az útjukat. Az Észak-Buda felől érkező BKK-járatok közlekedését szintén a Szentendrei úton buszsáv segíti a Czetz János köztől a Záhony utcáig. A Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig meghosszabbított buszsávon közlekedik a 9-es autóbusz.

A déli hídpálya november 15. óta nyitva van: a gépjárműforgalom a Szentendrei úti felhajtónál rövid szakaszon egy sávon, majd két sávon haladhat az Árpád fejedelem útja, illetve Pest felé. A Pacsirtamező utcánál az ideiglenes visszafordító továbbra is segíti az arra közlekedőket. A BKK felhívta a figyelmet, hogy az Árpád híd, illetve Pest irányából a Szentendrei útra az Árpád hídi lehajtó a budai hídfőt követően rövid szakaszon két sávra szűkül,

igen nagymértékben megnehezítve a haladást.

Pest felől a Szentendrei útra az északi híd lezárása miatt csak a felüljárók alatti csomópontban, két sávon jobbra kanyarodva lehet közlekedni, ezért ott és az Árpád hídon is jelentős torlódás várható. A Vörösvári út felé szintén két sávon haladhatnak tovább egyenesen a gépjárművel közlekedők. Elkerülve a várható nagy torlódásokat, érdemes Pest felől Buda és Észak-Buda, illetve Szentendre felé az Árpád hidat elkerülve közlekedni. Az Árpád hídról érkezők a Pacsirtamező utca irányába három sávon kanyarodhatnak balra, és adott esetben a visszafordító igénybevételével is elérhetik a Szentendrei utat - írták.

A Szentendrei útról az Árpád híd, illetve Pest felé a megújult déli hídra Szentendre felől Pest irányába haladva egy sávon lehet felhajtani, ami a folytatásban egy sávval kiszélesedik, és nyitva van a lehajtó ág is az Árpád fejedelem útja felé. A Szentendrei út felől Pestre közlekedők a Pacsirtamező utcában kialakított visszafordító segítségével két sávon is felhajthatnak az Árpád hídra. A BKK kéri az autóval közlekedőket, ha már a felüljáró felhajtójánál nehezebb haladást észlelnek,

akkor a felüljáró helyett a Flórián téri csomópont után kialakított visszafordítón keresztül hajtsanak fel a hídra.

A megújult déli felüljáró mellett egy sávon lehet egyenesen, a Pacsirtamező utcai visszafordító felé hajtani, a szélső sávban változatlanul autóbuszsáv van kijelölve. A Vörösvári út felől érkezve - az Árpád hídról érkező és a Szentendrei út felé jobbra kanyarodó forgalom segítése érdekében - továbbra sem lehet balra kanyarodni, de jobbra hajtva, a Pacsirtamező utcai visszafordítón keresztül változatlanul elérhető a Szentendrei út.

A felüljárók alatt a kerékpárút-átvezetés és a gyalogosaluljáró a felújítás idején is használható.

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?

Magyar válogatott: a mostani kudarc fájó, a múlt meg figyelmeztető – de mit ígér a jövő?
Marco Rossi azt mondta vasárnap, hogy nehéz most a jövőre gondolni, s ebben egyrészt igaza van, másrészt a mondat talán többféleképpen is értelmezhető. De az élet, bármennyire is fájó a kiesés, nem áll meg. Mit hozhat a válogatottnak 2026?
 

Marco Rossi korszakai a válogatott élén: mi romlott el 2023-ban?

Hrutka János a magyar válogatottról és az elszalasztott esélyről: most nem fejeket kellene követelni

Szoboszlai Dominik üzent a világnak: fáj

Ennek lehet örülni a vasárnapi magyar-ír után

Csendes Olivér: az adat és az AI a külföldiek telefonjaitól az időjárási előrejelzésekig segíti a turizmust

Csendes Olivér: az adat és az AI a külföldiek telefonjaitól az időjárási előrejelzésekig segíti a turizmust

Ha egy országnak olyan fejlett nemzeti adatszolgáltató központja van, mint Magyarországnak, akkor a mesterséges intelligencia modellek segítségével nagyon pontos előrejelzéseket tehet, hogy mikor, mennyi turista érkezhet. Például most 97 százalékos pontossággal előre lehet vetíteni, hogy hányan lesznek Budapesten decemberben – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csendes Olivér. A felhasznált adatokról is beszélt a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója.
