BKK: így alakul a közlekedés péntektől a Flórián tér északi felüljárójának lezárásával

November 21-én, pénteken kezdődik a Flórián téri felüljáró északi ágának, immár forgalomkorlátozással is járó felújítása. Az Árpád hídon Buda felé lassabban lehet majd haladni, mert ott egy buszsávot alakítottak ki.

„Múlt hét szombattól kezdve már úgy lehet közlekedni, ahogy régen is lehetett: a Szentendrei út felől, a felüljárót használva lehet felhajtani az Árpád hídra” – mondta az InfoRádióban Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szóvivője.

A második ütem az északi felüljáróhidat érinti, amit péntek estétől fog lezárni a kivitelező – jelentette ki a szóvivő, hozzátéve, hogy

innentől kezdve csak és kizárólag a Flórián téri csomóponton keresztül lehet majd az Árpád hídról a Szentendrei út felé haladni.

A Budapest Közút új buszsávokat festett föl az Árpád hídon, a Népfürdő utca és a budai hídfő között, budai irányban. Ez a 34-es és a 106-os buszok közlekedését segíti majd, csúcsidőben 6 percenként fognak járni – jelentette ki a BKK szóvivője, aláhúzva, hogy erre azért van szükség, hogy az említett járatok ne szenvedjenek hátrányt.

A BKK ezért azt javasolja, hogy aki teheti, személyautó helyett a közösségi közlekedést használja a következő hónapokban. Kovács Bendegúz elmondta, az Árpád híd felől a Szentendrei út irányába csak a csomóponton keresztül lehet majd kanyarodni, itt két sávon lehet ezt majd megtenni.

A Vörösvári út felé továbbra is lehet haladni autóval, emellett pedig továbbra is megmarad a Pacsirtamező utcában kialakított visszafordító sáv azért, hogy extra kapacitás álljon rendelkezésre erre közlekedőknek a Szentendrei út felől Pest fele igyekvők számára is.

A szóvivő hangsúlyozta, mindezek mellett múlt hét szombat óta azok a buszok, amelyek a Flórián téri üzletközpont mellett álltak meg ideiglenesen, újra a Szentlélek téri megállóban állnak majd meg. Kiemelte: a déli útpályát pontosan úgy lehet most már használni, ahogy a munkálatok ideje előtt.

A felújítás előrehaladásáról és az aktuális forgalmi helyzetről a folyamatosan frissülő florianter.hu oldalon, valamint a BKK Info felületein lehet tájékozódni. A teljes felújítás legkésőbb 2026 második felében fog elkészülni.