Felfüggesztik a nyugdíjasok kedvezményét egy időre

„A BGYH tájékoztatása szerint 2025. december 20. és 2026. január 06. között az ünnepi – kiemelten forgalmas – időszakban, a fürdők telítettsége miatt a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Fürdőben a nyugdíjas lakosság nem tudja igénybe venni a nyugdíjas kedvezményeket” – tette közzé az óbudai önkormányzat a Facebook-oldalán.

A kerület hivatalos oldalán és a rendőrség közösségi felületén is megjelent figyelmeztetés szerint az időszakban sem a kerületi utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem érvényesíthetők. A BGYH közleménye hangsúlyozza: a korlátozás ideiglenes, és kizárólag az ünnepi időszakra vonatkozik. Január 6. után a megszokott kedvezmények visszaállnak, így a nyugdíjas vendégek ismét élhetnek a támogatott belépési lehetőségekkel – írja a Pénzcentrum.