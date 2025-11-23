ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készített felvételen a Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda 2023. december 27-én. Mögötte a Fővárosi Nagycirkusz épülete.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Felfüggesztik a nyugdíjasok kedvezményét egy időre

Infostart

A karácsonyi időszakban két budapesti fürdőben sem lesznek nyugdíjas kedvezmények.

„A BGYH tájékoztatása szerint 2025. december 20. és 2026. január 06. között az ünnepi – kiemelten forgalmas – időszakban, a fürdők telítettsége miatt a Lukács Fürdőben és a Csillaghegyi Fürdőben a nyugdíjas lakosság nem tudja igénybe venni a nyugdíjas kedvezményeket” – tette közzé az óbudai önkormányzat a Facebook-oldalán.

A kerület hivatalos oldalán és a rendőrség közösségi felületén is megjelent figyelmeztetés szerint az időszakban sem a kerületi utalványok, sem az általános nyugdíjas kedvezmények nem érvényesíthetők. A BGYH közleménye hangsúlyozza: a korlátozás ideiglenes, és kizárólag az ünnepi időszakra vonatkozik. Január 6. után a megszokott kedvezmények visszaállnak, így a nyugdíjas vendégek ismét élhetnek a támogatott belépési lehetőségekkel – írja a Pénzcentrum.

