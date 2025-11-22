ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 22. szombat Cecília
Nyitókép: Facebook/Pintér Bence

Azonnal mennie kellett a győri polgármester megbízottjának

Infostart

Azonnali hatállyal megszüntették Farkas József polgármesteri megbízott megbizatását, miután az összetűzésbe keveredett a győri városrendészet munkatársaival egy szabálytalan parkolás miatti intézkedés során, és agresszív hangnemben, fenyegetően lépett fel. A győri polgármester döntött így.

A Kisalföld című megyei lap értesülései alapján írja az ugytudjuk.hu, hogy Farkas József egy szabálytalan parkolás után került szóváltásba a városrendészekkel, amelynek során a polgármesteri megbízott közölte, elintézi, hogy ne kelljen kifizetnie a bírságot.

A lap információi szerint Farkas József először azzal fenyegette a városrendészeket, hogy a polgármesteri befolyást felhasználva elintézi az ügyet, majd a beszélgetés egy pontján agresszív hangnemben, fizikai erőszakkal is megfenyegette a városrendészet szakmai vezetőjét.

A megyei lap cikkének megjelenése után röviddel Pintér Bence Facebook-oldalán közleményt adott ki, melyben megerősítette az esetet.

„Tudomásomra jutott, hogy Farkas József polgármesteri megbízott szóváltásba keveredett a városrendészet munkatársaival egy parkolási bírság kapcsán, amit jogtalannak ítélt meg” – írja a polgármester. Pintér Bence közölte, hogy november 21-én reggel a városrendészet munkatársai teljes körű tájékoztatást nyújtottak az esetről.

A városvezető a történtekre reagálva azonnal megszüntette Farkas József megbízatását.

Pintér Bence kiemelte, hogy „A polgármesteri megbízott által tanúsított magatartás számomra elfogadhatatlan és méltatlan a megbízotti feladatok ellátásához, ezért megszüntettem megbízatását.”

Kezdőlap    Belföld    Azonnal mennie kellett a győri polgármester megbízottjának

polgármester

győr

városrendészet

