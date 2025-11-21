ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.68
usd:
333.33
bux:
107255.57
2025. november 21. péntek Olivér
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Több fotóból összeillesztett panorámaképen a Petőfi híd 2017. szeptember 11-én.Nyolcvan éve, 1937. szeptember 12-én adták át a forgalomnak a hetedik budapesti Duna-hidat, amelyet akkor Horthy Miklósról neveztek el.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Egyre rosszabb állapotban van a Petőfi híd, ezért mihamarabb el kellene kezdeni a felújítását, ám jelenleg még a tervezés sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezután az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne.

A legfontosabb pénzköltési ötlet az egyelőre csak tervezőasztalon létező aquincumi és galvani híd megépítése lenne, hiszen 1991 óta egyetlen dunai átkelő sem épült Budapest közigazgatási határain belül.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója az InfoRádióban elmondta, a két legnagyobb forgalmú hidunk,

az Árpád híd és a Rákóczi híd viszik el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz”.

„Egy jó erős karbantartással az Árpád híd még hosszú ideig szolgálhatna minket, viszont nagyon sok a korrózió a hídon, nagyon erősen oda kellene rá figyelni. A Rákóczi híd viszonylag fiatal, viszont az átadása óta nem került sor rajta felújításra. Nem igényli még a felújítást, 2011-re újrafestették, de sajnos a víz fölötti részeket nem, itt is viszonylag kisebb munkákkal megúszták” – fogalmazott.

A hidaknak 30-40-50 évente nagy felújításon kell átesniük szerinte, közte pedig állandó állapotfenntartást igényelnek.

A nemrég felújított Lánchíd viszont kiváló állapotban van, bár Kőrösi Koppány szerint hibás döntés volt lezárni a közúti forgalom elől. A többi dunai híd egyébként jó állapotban van, ez alól csak a Petőfi híd jelent kivételt.

„Amikor 2010-2012-ben felmérték az összes budapesti híd állapotát, akkor a szakemberek között azon ment a vita, hogy melyik híddal kezdjék, a Lánchíddal vagy a Petőfi híddal, mind a kettő ugyanolyan rossz állapotban volt. A legnagyobb baj a Petőfi hídnál, hogy maguk a tartószerkezetek, az alapszerkezetek korrodálódtak el rettenetesen.

A Petőfi híd 1980-ban esett át egy felújításon, azóta azért eltelt 45 év, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év,

tehát duplán kihordta már az élettartamát. Nagyon sok benne a rozsdásodás, a pályaszerkezetről befolyó víz. Nem gondoljuk, hogy életveszélyes vagy balesetveszélyes lenne, nem prognosztizáljuk, hogy belátható időn belül le kell zárni, de ha előbb-utóbb nem történik a híddal semmi, akkor forgalomkorlátozás lesz szükséges” – mondta.

Mostanáig a Petőfi híd felújításának megtervezése sem történt meg, ami nagyjából 1 milliárd forintba kerülne. Emiatt legkorábban a 2030-as évek elején fejeződhetne be a híd felújítása, addigra pedig már az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik – mondta Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

budapest

árpád híd

petőfi híd

kőrösi koppány

budapest műhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

Egyre rosszabb állapotban van a Petőfi híd, ezért mihamarabb el kellene kezdeni a felújítását, ám jelenleg még a tervezés sem kezdődött el. A Budapest Műhely legfrissebb kutatásai szerint ezután az Árpád híd, majd a Rákóczi híd rekonstrukciója következhet, de újabb Duna-hidak építésére is szükség lenne.
Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Donald Trump 28 pontos béketerve „az ukrajnai konfliktus végleges rendezésének alapjául szolgálhat”.
 

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Zelenszkij tárgyalt a béketervről Amerikával, a Kreml szerint „offenzívával kényszerítik békés rendezésre” Zelenszkijt

Orbán Viktor: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

Kaja Kallas: az EU támogatja az igazságos és tartós ukrajnai békéhez vezető terveket

„Ukrajna még több területet veszíthet” – itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Havazás jön: megszólalt a MÁV

Havazás jön: megszólalt a MÁV

A MÁV-csoport megerősített tartalékokkal készül a következő napok téli időjárására, hogy biztosítsa a zavartalan közlekedést a várható havazás idején - írja a társaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?

Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország készen áll a béketárgyalásokra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin backs US plan for ending Ukraine war as Trump gives Kyiv deadline to accept

Putin backs US plan for ending Ukraine war as Trump gives Kyiv deadline to accept

President Zelensky says Ukraine faces one of the most difficult moments in its history, as the White House pushes its plan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 20:18
Megjelent a Magyar Közlönyben a kisvállalkozói terheket csökkentő törvénycsomag
2025. november 21. 19:47
Vigyázat, csalnak a mikuláscsomagokkal
×
×
×
×