Borzasztó állapotban vannak egyes budapesti hidak, az egyik különösen

A legfontosabb pénzköltési ötlet az egyelőre csak tervezőasztalon létező aquincumi és galvani híd megépítése lenne, hiszen 1991 óta egyetlen dunai átkelő sem épült Budapest közigazgatási határain belül.

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója az InfoRádióban elmondta, a két legnagyobb forgalmú hidunk,

az Árpád híd és a Rákóczi híd viszik el a dunai átkelések 40-42 százalékát, közülük az Árpád híd állapota „közepesen rossz”.

„Egy jó erős karbantartással az Árpád híd még hosszú ideig szolgálhatna minket, viszont nagyon sok a korrózió a hídon, nagyon erősen oda kellene rá figyelni. A Rákóczi híd viszonylag fiatal, viszont az átadása óta nem került sor rajta felújításra. Nem igényli még a felújítást, 2011-re újrafestették, de sajnos a víz fölötti részeket nem, itt is viszonylag kisebb munkákkal megúszták” – fogalmazott.

A hidaknak 30-40-50 évente nagy felújításon kell átesniük szerinte, közte pedig állandó állapotfenntartást igényelnek.

A nemrég felújított Lánchíd viszont kiváló állapotban van, bár Kőrösi Koppány szerint hibás döntés volt lezárni a közúti forgalom elől. A többi dunai híd egyébként jó állapotban van, ez alól csak a Petőfi híd jelent kivételt.

„Amikor 2010-2012-ben felmérték az összes budapesti híd állapotát, akkor a szakemberek között azon ment a vita, hogy melyik híddal kezdjék, a Lánchíddal vagy a Petőfi híddal, mind a kettő ugyanolyan rossz állapotban volt. A legnagyobb baj a Petőfi hídnál, hogy maguk a tartószerkezetek, az alapszerkezetek korrodálódtak el rettenetesen.

A Petőfi híd 1980-ban esett át egy felújításon, azóta azért eltelt 45 év, miközben a korróziógátló festékek élettartama 20 év,

tehát duplán kihordta már az élettartamát. Nagyon sok benne a rozsdásodás, a pályaszerkezetről befolyó víz. Nem gondoljuk, hogy életveszélyes vagy balesetveszélyes lenne, nem prognosztizáljuk, hogy belátható időn belül le kell zárni, de ha előbb-utóbb nem történik a híddal semmi, akkor forgalomkorlátozás lesz szükséges” – mondta.

Mostanáig a Petőfi híd felújításának megtervezése sem történt meg, ami nagyjából 1 milliárd forintba kerülne. Emiatt legkorábban a 2030-as évek elején fejeződhetne be a híd felújítása, addigra pedig már az Árpád híd rekonstrukciója is elkerülhetetlenné válik – mondta Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója az InfoRádióban.