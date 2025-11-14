MCC: konferencia a globális kábítószer-járványról

Az elmúlt évtizedek globális kihívásai – a politikai és erkölcsi konfliktusok, az illegális migráció és a háború okozta gazdasági nehézségek – mellett egyre súlyosabb gondot jelent a globális kábítószer-probléma. A drogok terjesztése és használata olyan mérgező gyökeret vert társadalmunkba, amely szétzilálja azt és családokat szakít szét. Miközben sok ország feladta a harcot vagy a dekriminalizáció útjára lépett, az egyre égetőbb probléma új, elszánt fellépést kíván. E körülmények között az MCC Budapest Summit a globális kábítószer-járványról rendezvény célja, hogy nemzetközi fórumot teremtsen a drogkrízis megértésére és a lehetséges megoldási módozatok megvitatására – mondta az InfoRádió kérdésére László Krisztián, az MCC nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója.

Hozzátette: „azt vettük észre, hogy a kábítószerrel kapcsolatos problémák, maga a kábítószer ügye, a kábítószerrel való megbirkózási stratégiák nagyon erősen bekerültek a magyar közéletbe, közgondolkodásba az elmúlt hónapokban. Idén áprilisban volt egy Alaptörvény-módosítás, ahol a kábítószer tiltását felemelték az alkotmány szintjére, és ez elindított egy társadalmi vitát a különböző megküzdési stratégiákról, továbbá arról, hogy a nemzetközi kábítószer-hálózatokkal hogyan tudunk megküzdeni, mit tudunk csinálni ellenük, hogyan tudjuk a kábítószer káros társadalmi hatásait csökkenteni, mik azok a megküzdési stratégiák, amikkel tudunk nekik segíteni.”

A konferenciát Vizi E. Szilveszter idegtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke és Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos nyitja meg.

A nemzetközi előadók között olyan elismert szakemberek lesznek jelen, mint Alex Berenson, a New York Times volt újságírója, akinek 2019-ben jelent meg a Tell Your Children: The Truth About Marijuana, Mental Illness and Violence című könyve. Berenson nagy hangsúlyt fektet a droghasználat kapcsán - az erkölcsi és politikai szempontokon túl - a mentális egészségügyi kockázatokra. Véleménye szerint a kannabiszhasználat közvetlenül pszichózist és erőszakot okoz.

A rendezvényen ott lesz Kevin Sabet, a Smart Approaches to Marijuana elnöke, aki korábban a Fehér Ház Nemzeti Kábítószer-ellenőrzési Hivatalának tanácsadójaként szolgált. Könyve, One Nation Under the Influence: America’s Drug Habit and How We Can Overcome It címmel most novemberben jelenik meg.

Sabet figyelmeztet a függőség, a bűnözés vagy az egészségügyi rendszer leterheltsége kapcsán a drogpolitika komplex hatásaira, ugyanakkor véleménye szerint a túlzott liberalizáció és a túlzott szigor egyaránt káros lehet.

A nemzetközi vendégek között olyan nevek szerepelnek, mint Martin Verrier, Argentína Biztonsági Minisztériumának kábítószer- és szervezett bűnözés elleni küzdelemért felelős államtitkára; Xavier Raufer, kriminológus, esszéíró; Paul J. Larkin, a Heritage Foundation Meese Center for Legal and Judicial Studies vezető jogi kutatója; Carlton Brick, a University of the West of Scotland szociológia oktatója; Stuart Derbyshiret, a National University of Singapore pszichológia tanszékének docense és helyettes vezetője; Mónica Serran, az El Colegio de México nemzetközi kapcsolatok tanszékének professzora; Ian Acheson professzor, a brit Királyi Művészeti Akadémia tagja; Tom Wolf, a Foundation for Drug Policy Solutions West Coast Initiatives projektjének igazgatója; Luke Niforatos, a Smart Approaches to Marijuana ügyvezető alelnöke és Stephen Balogh, a brit Szociáldemokrata Párt országos elnöke.

A hazai szakértők között jelen lesz Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója; Kálnoky Boris újságíró és író, az MCC Média Iskolájának vezetője; Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatóhelyettese és Pöltl Ákos, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője.

Az esemény részletes programja a következő linken érhető el: https://budapestsummit.mcc.hu/

A részvétel ingyenes, de csak korlátozott számú érdeklődőnek tudnak helyet biztosítani. „Mindenkit arra buzdítanék, hogy a rendezvény internetes oldalát keresse fel és regisztráljon, hogy biztosan legyen helye a konferencián” – mondta az MCC nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója.