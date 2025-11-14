Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
14.00 Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
16.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke
18.00 Csizmazia Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
23.00 Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója
Vasárnap
5.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője
8.00 Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
13.00 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
14.00 Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
16.00 Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
18.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter
23.00 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára