2025. november 14. péntek
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Orbán Balázs, Bóka János, Fekete Péter, Kaderják Péter, Pompor Zoltán és Kiss Ambrus.

Szombat

11.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója

14.00 Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke

16.00 Pompor Zoltán, a Magyar Olvasástársaság elnöke

18.00 Csizmazia Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa

23.00 Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke és Turi Ferenc, a HungaroControl vezérigazgatója

Vasárnap

5.00 Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője

8.00 Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke

13.00 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa

14.00 Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója

16.00 Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője

18.00 Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter

23.00 Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára

Az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök múlt pénteki találkozója véget vet azoknak az európai kísérleteknek, amelyek megpróbáltak éket verni az Egyesült Államok és Magyarország közé, a jó viszony pedig súlyt ad Magyarország pozíciójának az unión belül – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.
Pénteken reggel stabil volt a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben, majd délelőtt mérsékelten gyengülni kezdett. Orbán Viktor miniszterelnök egy spekulációs támadás lehetőségéről beszélt, amely a forintot érintheti. Szavai szerint ezért kell Magyarországnak a védőpajzs. Délután hullámvasútra került a forint.

Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg.

Six people are killed in Kyiv, and Ukraine targets one of Russia's biggest oil ports on the Black Sea coast.

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit
Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák
