2025. november 14. péntek
Kocsikulcsot nyújtó kéz
Nyitókép: Pixabay

Fegyverrel fenyegetőzve sorra szedte el a kocsikat egy férfi – mutatjuk, hol és hogyan garázdálkodott

Infostart

Ismerősei autóját és egy úton közlekedő, számára ismeretlen sofőr kocsiját is megszerezte a terhelt, aki alkohol hatása alatt hajtott keresztül több településen.

Fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított eljárást az ügyben, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája 2025. november 13-án megtartott ülésén elrendelte a terhelt letartóztatását.

Mint a Budapest Környéki Törvényszék írta, 2025. november 10-én a gyanúsított alkoholt fogyasztott a sértettel. Nem sokkal később a terhelt a sértett táskájából kivette a sértett autójának a kulcsát, magához vette a lakásban található széfbe helyezett riasztófegyvert és a sértett kocsijával elhagyta a helyszínt. Még aznap a férfi az autóval Pilis belterületén balesetet szenvedett, majd a roncsból kiszállva, a nála lévő riasztófegyverrel megállásra kényszerített egy járművet. Ekkor a terhelt a kezében lévő fegyverrel megfenyegette a sofőrt, kiszállította a kocsijából, eltulajdonította a járművet, amivel Albertirsa felé indult. Ezt követően megjelent ismerőse lakóhelyén, ahol bement a férfi lakásba, felé irányította a nála lévő lőfegyvert, életveszélyesen megfenyegette és a sértett kocsikulcsát követelte. Követelését a sértett teljesítette, így a terhelt beült az autóba és elhajtott vele a helyszínről.

Figyelemmel a gyanúsított előéletére, személyi körülményeire és arra, hogy vele szemben más eljárások is folyamatban vannak, nagy az esélye annak, hogy – kényszerintézkedés elrendelése nélkül – megpróbálná kivonni magát az eljárás alól, megszökne, vagy elrejtőzne. Továbbá nagy az esélye, hogy a bizonyítást is megnehezíti, ezért az ügyészi indítvány szerint vele szemben a legszigorúbb kényszerintézkedés – letartóztatás – elrendelése indokolt.

Meghallgatása során a gyanúsított nem tett vallomást.

Azt állította, hogy alkohol és kábítószer hatása alatt állt, továbbá a baleset miatt sem emlékszik a történtekre.

Miután a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottat az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. december 13-ig.

A döntést az ügyész és a gyanúsított tudomásul vette. Mivel a védő nem volt jelen, jogorvoslat benyújtására neki három munkanap áll a rendelkezésére, így a végzés nem végleges, de végrehajtható – közölte az ügyészség.

