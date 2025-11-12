Humanisták néven új párt alakult, indulnak a választáson 2026-ban – videó

A Momentum alapítója és országgyűlési képviselője bejelentette, hogy Humanisták néven indulnak a 2026-os választáson. Cseh Katalin a Facebookon jelentette ezt be egy videóban. A kísérőszöveg szerint „manapság túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség. Mélyen hiszek abban, hogy Magyarország nem attól lesz erős, ha mindent erőből akarunk megoldani. Attól lesz erős, ha képesek vagyunk meghallgatni egymást. Tudom, hogy sokan érzik most azt, amit én: hogy kell még valami más. Nem új ellenség, hanem új hang. Nem új vezér, hanem új közösség. Ezért kezdek most bele egy új munkába olyan emberekkel, akik szintén hisznek egy szabadabb, európaibb és emberségesebb Magyarországban".

Cseh Katalin – aki 2024 végén Fekete-Győr András parlamenti mandátumát örökölte meg – mellett a videóban feltűnt Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke is, aki már hétfőn közölte, hogy új mozgalmat hoznak létre, és indulnak a parlamenti választáson, de részleteket és társa megnevezését csak szerdára ígérte – emlékeztetett a 24.hu. Barabás akkor azt írta, Magyar Péternek kell lennie a miniszterelnöknek, és ők nem kihívni, hanem kiegészíteni szeretnék a Tiszát, és úgy gondolják, az egyéni körzetekben Magyar Péter jelöltjeit kell támogatni, de „listán más a helyzet, ott egy másik szervezet még segít is”.

Jobb lenne a magyar parlament, ha egy kicsit több szivárványos és EU-zászló lenne ott – fogalmazott Barabás.