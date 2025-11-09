ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel Orbán Viktor a washingtoni látogatáson - a nap hírei

InfoRádió

A felére eshet vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt. Lemondott a BBC vezérigazgatója és a BBC News igazgatója egy félrevezető Trump-dokumentumfilm miatt.

Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatáson. Orbán Viktor a Washingtonból hazafelé tartó repülőútján azt mondta: az amerikai elnök ígérete értelmében ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Orbán Viktor úgy fogalmazott: olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van Magyarországnak az Egyesült Államokban, amellyel ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. Orbán Viktor a korábbi bejelentést megerősítve azt is hangsúlyozta: Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a Török Áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken érkező energiaszállításokra.

Hadiipari fejlesztésekről, köztük HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban a magyar delegáció – ismertette a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a szükséges amerikai kongresszusi felhatalmazás után a tervek szerint várhatóan 3-5 éven belül történhet meg a beszerzés.

A felére eshet vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt- figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent a szövetségi intézmények 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt a CBS televízióban. Scott Bessent szerint a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában 5 demokrata szenátorra van szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor a CBS televízióban megerősítette, hogy egyelőre nincs szándék arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést.

Felfüggesztette a ritka fémek - köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok - amerikai exportjának tilalmát Kína. Az intézkedés 2026. november 27-éig marad érvényben. Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök október végén Dél-Koreában olyan megállapodásokat kötött, amelyek enyhítik a korábbi gazdasági szankciókat.

Lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, valamint Deborah Turness, a csatorna Híradójának ügyvezető igazgatója, miután felmerült, hogy a BBC Panorama dokumentumfilmje félrevezette a nézőket Donald Trump egyik beszédével kapcsolatban. Az eset miatt Michael Prescott, a BBC szerkesztési elveiért és sztenderdjeiért felelős bizottságának korábbi tanácsadója belső dokumentumban bírálta a csatornát. Ez a bírálat viszont kiszivárgott – a Telegraph hozta nyilvánosságra csütörtökön.

Gyászünnepséggel emlékeztek meg Londonban az első világháború és az azóta eltelt évtizedek konfliktusainak brit katonaáldozatairól. Az emlékünnepségen ezúttal a második világháború befejezésének 80. évfordulójáról is megemlékeztek. A koszorúzási ceremónián részt vett mások mellett III. Károly király, Vilmos trónörökös, valamint Keir Starmer miniszterelnök is.

Az újraegyesítés óta nem volt ilyen veszélyben a német demokrácia– hívta fel a figyelmet az államfő. Frank-Walter Steinmeier az első német köztársaság 1918-as kikiáltásának évfordulója alkalmából tartott rendezvényen úgy értékelte: fenyegetést jelent az orosz agresszor, emellett a szélsőjobboldali erők is kockázatot jelentenek a demokráciára.

Összesen 125 milliárd dollár összegyűjtését kezdeményezik a trópusi erdők védelmére az ENSZ brazíliai klímakonferenciájának résztvevői. Brazília vezetésével jön létre egy olyan alapítvány, amely azokat az országokat jutalmazza, ahol korlátozni tudják az erdőirtást. Norvégia három milliárd dollárt ajánlott fel erre a célra, ami a legnagyobb összeg az eddigi bejelentett adományok közül.

Partot ért a Fülöp-szigeteken a Fung-wong szupertájfun, amelynek érkezése előtt csaknem 1 millió embert evakuáltak. A hatóságok eddig két halálesetről tudnak. A tájfun 1600 kilométer széles eső- és szélsávjával a Csendes-óceán felől ért partot. A katasztrófavédelmi hatóság szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a Fung-wong szupertájfun az országban.

Japánban a Richter-skálán 6,7-es erősségű földrengés volt az ország északi részén, Ivate prefektúra partjainál, 10 kilométeres mélységben. A japán meteorológiai szolgálat cunamiriadót adott ki, 1 méter magas hullámok veszélyére figyelmeztetve. Sérülésekről vagy károkról nem érkezett jelentés, és a környékbeli atomerőművekben sem észleltek rendellenességet.

Óriáshullámok ragadtak magukkal több embert a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén, hárman életüket vesztették és 15-en megsérültek. A spanyol hatóságok figyelmeztetést adtak ki az erős hullámzás miatt.

Kezdőlap    Belföld    Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel Orbán Viktor a washingtoni látogatáson - a nap hírei

a nap hírei

pénzügyek

napinfo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Különleges halakat találtak a Dunában – itt a magyarázat

Különleges halakat találtak a Dunában – itt a magyarázat
A szakemberek 34 halfajt azonosítottak az idei dunai halmonitorozás alkalmából. Sály Péter, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének tudományos munkatársa az InfoRádióban ismertette a vizsgálatok pozitív, illetve aggasztó eredményeit.
Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

Súlyos vonatbaleset Szlovákiában, sok a sérült

Összeütközött két személyszállító vonat a pozsonyi megyében lévő Bazin (Pezinok) közelében vasárnap este, többen megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva.
VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeütközött két vonat a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek

Összeütközött két vonat a magyar határ közelében, rengetegen megsérültek

Súlyos vasúti baleset történt Pozsony közelében, amikor vasárnap este Bazin és a szlovák főváros közötti szakaszon két személyvonat ütközött – számolt be az Új Szó.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot

Európai Bizottság: hiába a magyar-amerikai megállapodás, 2027 végéig ki kell vezetni az orosz olaj- és gázimportot

A magyar-amerikai megállapodás az orosz energiaimport ügyében nem befolyásolja az EU 2027 végéig tervezett teljes orosz energiafüggőség-megszüntetési stratégiáját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
BBC director general Tim Davie and News CEO Deborah Turness resign

BBC director general Tim Davie and News CEO Deborah Turness resign

It comes after a leaked memo criticised the editing of a documentary about Donald Trump and accused the BBC of bias in a number of areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 20:05
Eltűnt Rudolf, nagyon aggódnak a bonyhádiak
2025. november 9. 18:09
Kínai drogcsempész-hálózat vezetőjét fogták el Magyarországon
×
×
×
×