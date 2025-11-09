ARÉNA - PODCASTOK
Amerikai tengerészgyalogosok egy M142-es nagy mozgékonyságú rakétatüzérségi rendszer (HIMARS) mellett, a Fülöp-szigeteki Tarlac tartományban fekvő Capasban tartott hadgyakorlaton 2022. október 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Francis R. Malasig

Ukrajnában elhíresült fegyvert venne a magyar honvédség

Infostart / MTI

Az amerikai vezetés kész eladni fegyverzetet - mondta a honvédelmi miniszter.

HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban Szalay-Bobrovniczky Kristóf - erről maga a honvédelmi miniszter beszélt a közmédiának.

A honvédelmi miniszter - aki Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki fehér házi találkozója után a Magyarország felé tartó repülőúton válaszolt a közmédia kérdéseire - emlékeztetett: a washingtoni tárgyalásokon most már elhárultak azok az akadályok, amelyek még a Biden-adminisztráció alatt politikai okokból a fegyverbeszerzések, hadiipari beszerzések esetén alkalmaztak Magyarországgal szemben. A korábbi demokrata adminisztráció elutasította azoknak a tervezett beszerzéseknek a teljesítését is, amelyeknél adott esetben már kifizetett megrendelés volt - tette hozzá.

Mint mondta, a mostani washingtoni tárgyalásokon a Trump-adminisztráció részéről ugyanakkor egyértelművé tették; azokon a területeken, melyeken Magyarországnak szüksége van technológiában vagy más eszközökben beszerzésekre, lehetőségünk lesz erre. "Van egy listánk, egy 10 évre előrevetített haderőfejlesztési terv, mely tartalmazza a legkülönbözőbb területeken tervezett beszerzéseket" - tette hozzá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

"Ezek között van olyan megoldás, melyek esetében minden valószínűség szerint az amerikai a legjobb és a legstabilabb, ilyen a rakétatüzérség is" - jelentette ki.

A közmédia kérdésére, hogy a HIMARS is a listán szerepel-e, Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: igen, a HIMARS rakétatüzérségi eszköz egy olyan képesség, "mely Magyarország stratégiai-védelmi elrettentési hálóját távolabbra tudja kihúzni, mint a jelenlegi. Ez nagy értéket jelentene. Valóban a HIMARS az a technológia, amelyre a legvalószínűbb megoldásként lehet tekinteni" - jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy 2023-ban, amikor arról szóltak a hírek, hogy az Egyesült Államoktól HIMARS rakétatüzérségi eszközöket vásárol Magyarország, a kiszivárgott információk 20-24 tüzérségi eszközről, illetve 100 rakétáról volt szó, Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy reagált: ez nem a pontos szám, de a nagyságrendet tekintve körülbelül ennyiről lehet beszélni, ugyanakkor mindezek beszerzéséhez előzetes amerikai kongresszusi felhatalmazás kell. A tüzérségi eszközök, a rakéták beszerzése hosszú folyamat, akkor is, ha már megvan a kongresszusi felhatalmazás - mutatott rá a miniszter.

A közmédia kérdésére Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: már folytak előkészítő tárgyalások, most pedig Washingtonban ő is tárgyalt a Pentagonban. A folyamatot illetően 3-5 éves periódust jelölt meg, "ami elméletileg elképzelhető" szerinte. A HIMARS ugyanis kifejezetten keresett fegyverrendszer, a beszerzéseknél "sorállás" van, ezért határidőt sem lehet pontosan mondani - közölte.

A beszerzési költségekkel kapcsolatban a közmédia azon kérdésére, hogy összességében ez megközelítheti-e az 1200 milliárd forintot, vagy több is lehet, a miniszter azt mondta: ezt még nem lehet pontosan meghatározni, nagyon sok tényezőtől függ. Bele kell számolni majd az eszközbeszerzés konkrét beszerzési árán túl az ehhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéseket, kiképzési, toborzási és más költségeket. Tehát ez nagyon komplex rendszer, és nagyon komplex beszerzés is lesz, az árfolyamtól, időtől, szállítási határidőtől is függ majd egy ilyen összeg - mondta a honvédelmi miniszter.

