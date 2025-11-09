Egyik tájfun ment, szupertájfun érkezik helyette

A Fülöp-szigetek partjai felé újabb, potenciálisan pusztító erejű tájfun közeledik. A Fung-wong névre keresztelt vihar legkorábban vasárnap este fejlődhet szupertájfunná, mielőtt elérné a szigetországot - írja a BBC.

A szigeteket fenyegető újabb, különösen erős vihar kevesebb mint egy héttel azután érkezik, hogy a Kalmaegi tájfun lesújtott az országra és legkevesebb 200 ember halálát okozva.

Az előrejelzések szerint a most még fejlődő szakaszban lévő Fung-wong a partot érése előtt szupertájfunná erősödhet, tartósan legalább 185 km/órás széllel.