ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 9. vasárnap Tivadar
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS)

Egyik tájfun ment, szupertájfun érkezik helyette

Infostart

A hatóságok heves esőzésekre és életveszélyes vihardagályokra figyelmeztetnek.

A Fülöp-szigetek partjai felé újabb, potenciálisan pusztító erejű tájfun közeledik. A Fung-wong névre keresztelt vihar legkorábban vasárnap este fejlődhet szupertájfunná, mielőtt elérné a szigetországot - írja a BBC.

A szigeteket fenyegető újabb, különösen erős vihar kevesebb mint egy héttel azután érkezik, hogy a Kalmaegi tájfun lesújtott az országra és legkevesebb 200 ember halálát okozva.

Az előrejelzések szerint a most még fejlődő szakaszban lévő Fung-wong a partot érése előtt szupertájfunná erősödhet, tartósan legalább 185 km/órás széllel.

Kezdőlap    Külföld    Egyik tájfun ment, szupertájfun érkezik helyette

fülöp-szigetek

tájfun

esőzés

dagály

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez nem intellektuális szórakozás - az LMBTQ-ról és más ideológiai kérdésekről is beszélt Orbán Viktor
hazafelé

Ez nem intellektuális szórakozás - az LMBTQ-ról és más ideológiai kérdésekről is beszélt Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott pénteki fehér házi találkozója után a Magyarország felé tartó repülőúton, a kíséretében utazó újságírók kérdéseire válaszolva.
 

1000 forintos ártól mentettük meg a magyarokat - a rezsicsökkentésről beszélt Orbán Viktor

Orbán Viktor: amerikai védőpajzsot kap a forint

Magyar Péter keményen fogalmaz a washingtoni tárgyalásokról

Az első órában szinte nulla volt az érdeklődés a fontos budapesti választáson

Az első órában szinte nulla volt az érdeklődés a fontos budapesti választáson

Időközi egyéni képviselő-választást tartanak ma Budapest Főváros VIII. kerületének 8. számú egyéni választókerületében (EVK). A Józsefvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a reggeli órákban a választói aktivitás rendkívül alacsony maradt: reggel 7 óráig a részvételi arány mindössze 0,12 százalékot tett ki.
 

Így nyerhet a Fidesz a fővárosban is - időközi választás Budapesten

VIDEÓ
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban

Hernádi Zsolt a százhalombattai tűzesetről: konteó elméletek vannak ezzel kapcsolatban

Hernádi Zsolt Mol-vezér is tagja volt annak a delegációnak, amely Orbán Viktort kísérte Washingtonba. Hernádival a Mandiner készített interjút a helyszínen, két fontos témát érintettek a beszélgetésben, az egyik a horvát vezetéken történő kőolajszállítás, a másik pedig a százhalombattai finomítóban történt tűzeset.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli: felfegyverzi Magyarországot az USA - mégis, mire készülnek?

Rendkívüli: felfegyverzi Magyarországot az USA - mégis, mire készülnek?

Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól, amely a világ legjobb ilyen típusú fegyverrendszere.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Storm declared 'super typhoon' as it hits Philippines

Typhoon Fung Wong is already bringing "life threatening conditions" to one eastern island, with widespread disruption expected later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 9. 09:10
Szankciós üzem dolgozói vesztették életüket egy drámai helikopter-balesetben
2025. november 9. 08:35
Magyarországnak is fontos kérdésben üzent a szlovák kormányfő Prágába
×
×
×
×