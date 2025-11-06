Leomlott egy fal az egri várban

Vágner Ákos hangsúlyozta: megkezdődött az érintett terület biztosítása, a vár vagyonkezeléséért felelős Dobó István Vármúzeummal közösen dolgoznak a probléma mielőbbi megoldásán. A múzeum a falomlást követően haladéktalanul intézkedett, Eger önkormányzata pedig szakmai támogatással segíti a helyreállítás folyamatát.

A vár állagmegóvása és fejlesztése jelenleg is folyamatban van, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) tavalyi döntése értelmében 1 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre a beruházás-sorozat első ütemének megvalósítására – írta a polgármester.

A támogatás célja a hatóság által előírt, sürgős állagvédelmi beavatkozások megkezdése. Ezek közé tartozik többek között a Tömlöc-bástya helyreállításának előkészítése, valamint a Föld-bástya tervfelülvizsgálatának és helyreállításának megtervezése is – tájékoztatott.