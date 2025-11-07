ARÉNA - PODCASTOK
Az egri vár falai és a vársétány bejárata.
Nyitókép: Unsplash

Egy videóból kiderült, pontosan mikor és hogyan omlott le az egri vár fala

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ügyben a város polgármestere is megszólalt, sok helyi lakos életét nehezíti meg az omlás miatti lezárás.

Az egri vár földbástyájának külső köpenyfala szerda hajnalban, pontosan 1 óra 9 perckor omlott le – derült ki az Eger TV által közzétett videóból.

A falomlás mindössze egyetlen pillanat műve volt, a vastag kőfal hirtelen megadta magát és hangos robajjal a sétányra dőlt. Személyi sérülés nem történt, ugyanis ebben az időpontban senki sem tartózkodott ott. A területet lezárták, a vár dolgozói megkezdték a károk felmérését és a biztonsági intézkedéseket – írja a Promotions.

Eger polgármestere, Vágner Ákos rögtön jelezte, hogy a szakemberek már dolgoznak rajta, hogy mielőbb megkezdődhessen a helyreállítás. Arra is emlékeztetett, hogy a vár ezen szakaszának felújítása már korábban is tervben volt a Modern Városok Program részeként, ám az előző ciklusban Eger elveszítette ezt a forrást. A Dobó István Vármúzeum, mint a vár vagyonkezelője, haladéktalanul intézkedett, az önkormányzat pedig szakmai támogatással segíti a folyamatot.

A városvezetés november 7-én elindította azt a megállapodást az Építési és Közlekedési Minisztériummal, amelynek első lépcsőjében 1 milliárd forint támogatást kapott a város a vár kötelező felújításainak megvalósítására. A projekt már tervezési szakaszban van, és hamarosan megújul a földbástya környéke is. Addig viszont a várfalsétányt lezárták, de az önkormányzat igyekszik biztosítani, hogy a munkába és onnan hazatérők számára reggel és este ingyenes, biztonságos áthaladás legyen lehetséges a vár területén.

