Education technology concept. Schoolboy learning in the room. Online school. EdTech.
Nyitókép: metamorworks/Getty Images

Több száz AI-biztos kerül be az államigazgatásba, kötelező AI-kurzus jön a közszférában és felsőoktatásban

Infostart

Mesterséges intelligencia biztosok lesznek a minisztériumokban, a kormányhivatalokban, a felsőoktatásban és a kutatóintézetekben. 2026. december 31-ig el akarják indítani a mesterséges intelligencia oktatásának integrációját a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén. A közszolgálatban, a felsőoktatásban és az állami tulajdonú cégeknél kötelező távoktatásos AI-kurzust vezetnek majd be.

A kormány több határozatot is hozott a mesterséges intelligenciával kapcsolatben, és ezek meg is jelentek a Magyar Közlönyben.

A kormány 24.hu-n összefoglalt határozata szerint a kormányzati koordináció és kapcsolattartás, illetve a mesterséges intelligenciával foglalkozó szakértői hálózat megerősítése érdekében

a) felhívja a minisztereket, hogy jelöljenek ki Mesterséges Intelligencia Biztosokat a minisztériumokban,

b) felhívja a főispánokat, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter jóváhagyása mellett jelöljenek ki mesterségesintelligencia-felelősöket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokban,

c) felkéri a felsőoktatási, valamint a kutatóintézmények fenntartóit, hogy bízzanak meg mesterségesintelligencia-szakértőket a felsőoktatási intézményekben és kutatóintézetekben.

A hvg.hu szerint a döntés azt jelentheti, hogy

százas nagyságrendben kell mesterségesintelligencia-szakértőket kijelölni jövő tavaszig

A kormány emellett úgy döntött, hogy fejlesztik a Nemzeti Jogszabálytár (NJT) és a hozzá kapcsolódó mesterségesintelligencia-alapú jogi támogató rendszert (LegalAI). A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kapcsolódó nemzeti érdekekre hivatkozva Szijjártó Péter miniszter azt a feladatot kapta, hogy folyamatosan építse be a mesterséges intelligenciát Magyarország külpolitikai és külgazdasági stratégiájába.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és a kultúráért és innovációért felelős Hankó Balázsnak kell kialakítani együttműködést az Amerikai Egyesült Államokkal, Kínával, Izraellel, az Egyesült Arab Emírségekkel, Németországgal és Ausztriával a mesterséges intelligencia területén, beleértve a szabványosítási, kutatási, ipari és oktatási együttműködéseket.

A kormány növelné a mesterséges intelligenciával kapcsolatos társadalmi tudatosságot, ezért külön határozott arról például, hogy Pintér Sándor belügyminiszter és Hankó Balázs – a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, Palkovics László bevonásával –

2026. március 31-ig dolgozzák ki és 2026. december 31-ig indítsák el a mesterséges intelligencia oktatásának integrációját a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás területén.

A kultúráért és innovációért felelős miniszter és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kapta feladatként, hogy vezessék be a közszolgálati jogviszonyban állók, az állami tulajdonú vállalatok, az államilag finanszírozott felsőoktatási intézmények számára a MI Jövünk – Mesterséges Intelligencia alapjai ingyenes, zárt rendszerű elektronikus távoktatás kurzus kötelező elvégzésének rendjét.

oktatás

felsőoktatás

magyar közlöny

ai

