ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.81
usd:
336.58
bux:
107636.11
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Drámai pillanatok: a mentésirányító telefonon segített világra egy babát, aki sokáig nem vett levegőt

Infostart

Bár az édesanya a telefonos instrukciók szerint életet tudott adni gyermekének, életveszélyes helyzet állt elő, ugyanis az újszülött kezdetben nem vett levegőt. Még a mentők kiérkezése előtt el kellett kezdeni az újraélesztést, ami sikeres volt.

Összehangolt csapatmunka mentette meg egy édesanya és újszülött gyermeke életét Győr-Moson-Sopron vármegyében. Az esetről Facebook-oldalán számolt be az Országos Mentőszolgálat. A 40 év körüli kismamának otthon indultak el a fájásai, ekkor hívta a mentőket.

Mentőgépkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt küldtek a helyszínre. Az édesanya azonban még a kiérkezésük előtt rémülten arról tájékoztatta a mentésirányítót, hogy már látja a köldökzsinórt és a baba egyik lábát, ami kékes színű volt. Az események másodpercek alatt életveszélyessé váltak.

A mentésirányító a szükséges előkészületekre instruálta a jelenlévőket, és telefonon higgadtan segítette, biztatta a kismamát, aki

a mentésirányító támogatásával mindössze néhány perc alatt világra hozta kislányát, ő azonban nem vett levegőt.

Mindenki feszült figyelemmel küzdött a baba életéért, miközben a telefonos utasítások szerint elkezdődött az újraélesztés, továbbá egy mentőhelikoptert is riasztottak. A baba ezt követően rövidesen lélegezni kezdett, és felsírt.

Csak mindezek után érkeztek meg a helyszínre a mentősök, akik azonnal megkezdték a baba és édesanyja ellátását, a nő állapota viszont romlani kezdett. A szülés alatt nagy mennyiségű vért vesztett, és a vérzés a kislány születését követően sem csillapodott. Ekkor érkezett meg a helikopter, és közösen folytatódott az ellátás. Végül az édesanya és a kislány állapotát is stabilizálták, majd kórházba szállították őket.

Kezdőlap    Belföld    Drámai pillanatok: a mentésirányító telefonon segített világra egy babát, aki sokáig nem vett levegőt

újszülött

mentők

életmentés

édesanya

győr-moson-sopron vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részleteket is elárult Szijjártó Péter. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.
 

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Másfél éves csúcsa közelében jár a forint

Másfél éves csúcsa közelében jár a forint

A forint ezen a héten már járt másfél éves csúcsán, és szerdán ismét ezt a szintet támadja az euróval szemben, árfolyama a 387-es szint közelében mozog. A hazai fizetőeszköz a dollár ellenében is tovább erősödött, mintegy 1,3 egységgel javítva pozícióját. Ráadásul nemcsak a vezető devizákkal szemben teljesít jól: a régiós valutákhoz képest is folyamatosan erősödik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör - kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó

Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör - kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó

Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Election results not good for Republicans, says Trump, after Mamdani wins New York mayoral race

Election results not good for Republicans, says Trump, after Mamdani wins New York mayoral race

Democrats have swept the first major elections of Donald Trump's second term, with the US president saying the ongoing government shutdown is a "big factor".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 15:12
Minden kérdésre 90 százalék fölötti igen a Tisza Párt Nemzet Hangja szavazásán
2025. november 5. 14:48
Begurult Balatonfüred polgármestere a tópart felszabadított területeire
×
×
×
×