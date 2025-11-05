Drámai pillanatok: a mentésirányító telefonon segített világra egy babát, aki sokáig nem vett levegőt

Összehangolt csapatmunka mentette meg egy édesanya és újszülött gyermeke életét Győr-Moson-Sopron vármegyében. Az esetről Facebook-oldalán számolt be az Országos Mentőszolgálat. A 40 év körüli kismamának otthon indultak el a fájásai, ekkor hívta a mentőket.

Mentőgépkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt küldtek a helyszínre. Az édesanya azonban még a kiérkezésük előtt rémülten arról tájékoztatta a mentésirányítót, hogy már látja a köldökzsinórt és a baba egyik lábát, ami kékes színű volt. Az események másodpercek alatt életveszélyessé váltak.

A mentésirányító a szükséges előkészületekre instruálta a jelenlévőket, és telefonon higgadtan segítette, biztatta a kismamát, aki

a mentésirányító támogatásával mindössze néhány perc alatt világra hozta kislányát, ő azonban nem vett levegőt.

Mindenki feszült figyelemmel küzdött a baba életéért, miközben a telefonos utasítások szerint elkezdődött az újraélesztés, továbbá egy mentőhelikoptert is riasztottak. A baba ezt követően rövidesen lélegezni kezdett, és felsírt.

Csak mindezek után érkeztek meg a helyszínre a mentősök, akik azonnal megkezdték a baba és édesanyja ellátását, a nő állapota viszont romlani kezdett. A szülés alatt nagy mennyiségű vért vesztett, és a vérzés a kislány születését követően sem csillapodott. Ekkor érkezett meg a helikopter, és közösen folytatódott az ellátás. Végül az édesanya és a kislány állapotát is stabilizálták, majd kórházba szállították őket.