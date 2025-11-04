ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.13
usd:
337.99
bux:
108029.49
2025. november 4. kedd Károly
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

Infostart

A magyar kormányfő Facebook-üzenetében visszautasította az ukrán elnök vádjait, és újra leszögezte a magyar álláspontot.

Hosszú üzeneteben válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek egy brüsszeli konferencián elmondott szavaira. Orbán Viktor végkövetkeztetése: „Szerintünk az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan.”

A miniszterelnök hosszan sorolta a magyar erőfeszítéseket az ukrán menekültek megsegítésére, majd így folytatta: „Eddig számszerűsíthetően 200 millió eurót fordítottunk az ukránok megsegítésére humanitárius téren. Sajnálatos, ha ez Zelenszkij elnök úr számára nem jelent semmit. Ezen felül arra is felhívnám az Elnök úr figyelmét, hogy az Európai Uniótól kapott támogatásaikban benne van Magyarország pénze is. Bár nem örülünk neki, de ez mégiscsak tény.

El kell utasítsam azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának. Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. Ilyet nem kértünk és nem is fogunk kérni. Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna (szerencsére) nem tagja.

Végezetül felhívnám Elnök úr figyelmét arra a tényre, hogy egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, egyhangúsággal. Ez azt jelenti, hogy bármely tagállamnak szuverén joga támogatni, vagy ellenezni egy új tag felvételét.

Magyarország nem támogatja és nem is fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behoznánk a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinnénk Ukrajnába”

– írja Orbán Viktor miniszterelnök.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

orbán viktor

volodimir zelenszkij

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friedrich Merz szerint a szíriai menekülteket is haza kell küldeni – vita a német kancellár és külügyminisztere között

Friedrich Merz szerint a szíriai menekülteket is haza kell küldeni – vita a német kancellár és külügyminisztere között

Miközben csaknem 1 millió szíriai menekült él Németországban, mind a CDU-ban, mind a kisebbik keresztény pártban, a CSU-ban szinte példátlan vihart kavart a kereszténydemokrata külügyminiszter a szíriai menekültekkel kapcsolatos nyilatkozatával. Johann Wadephul szerint a polgárháború sújtotta közel-keleti országban olyan viszonyok uralkodnak, hogy aligha lehet szó a Németországban tartózkodó szíriai menekültek hazaküldéséről.
 

Szakértő: a Trump-kormányzat kőkeményen betartatja a migrációs törvényeket

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

Orbán Viktor fontos üzenetet tett közzé Ukrajnáról

A magyar kormányfő Facebook-üzenetében visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vádjait, és újra leszögezte a magyar álláspontot Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett a 14. havi nyugdíj részleteiről

13. havi illetményt kaphatnak a bírósági dolgozók idén

Megvan, mely szervek vizsgálják a Tisza Párt adatszivárgási ügyét

Semjén Zsolt: valóban botrány, ami a Szőlő utcában történt

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta azokat a híreket, miszerint létezne egy kész, 12 pontos béketerv. "A kérdés lényege az, hogy én, Ukrajna elnöke, láttam-e ezt a tervet. Nem. Azt hiszem, ez a válasz minden kérdésre. Különböző európai elképzelések és javaslatok vannak a békés rendezéssel kapcsolatban" - mondta Zelenszkij az Ukrinfrom tudósítása szerint. Az ukrán államfő a donyecki Pokrovszkban dúló intenzív harcokról is beszélt. Mint közölte, az összecsapások közel harmada itt zajlik az orosz és ukrán haderő között, és Oroszország az irányított légibombáinak mintegy felét itt használja fel. "Érthetik, milyen nehéz ez a katonáinknak" - értékelt Zelenszkij. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel az ukrajnai frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

A megkérdezettek ötöde (20 százalék) úgy véli, hogy háztartásuk helyzete javulni fog a következő 12 hónapban, míg körülbelül harmaduk (34 százalék) szerint romlani fog.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

Millions vote in New York and across US in first major electoral test of second Trump term

New Yorkers weigh in a mayoral race that has garnered national attention, while Virginia and New Jersey choose new governors.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 4. 19:16
Menhely Alapítvány: már éjjel-nappal van krízisautó, és megnyitottak az időszakos férőhelyek
2025. november 4. 18:52
Érdemes résen lenni, ha 2-es metróval utazunk
×
×
×
×