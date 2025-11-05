ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.03
usd:
336.79
bux:
107480.9
2025. november 5. szerda Imre
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője csengővel jelzi az uniós a tagországok külügyminisztereinek brüsszeli informális tanácsülése kezdetét 2024. december 16-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Több ország is csatlakozhat az EU-hoz 2030-ig, de heves a vita Ukrajna körül

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Montenegró áll a legközelebb az EU-csatlakozáshoz. Novemberben megkezdené a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával az Európai Unió, de Albánia és Montenegró is nagyon pozitív értékelést kapott. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök üzent egymásnak. Magyarország nem támogatja az ukrán csatlakozási tárgyalásokat, helyette stratégiai partneri viszonyt javasol.

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint reális cél, hogy 2030-ra több ország is csatlakozzon az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a 10 tagjelölt országból 4 ország, Albánia, Moldova, Montenegró és Ukrajna mutatott be jelentős előrelépést tavalyhoz képest.

A legközelebb talán Montenegró áll a csatlakozáshoz

értékelésük szerint. Kos arról beszélt, hogy ez az ország a legjobban álló jelölt, hiszen idén már négy fejezetet lezártak, és további 5-6 befejezésére lehet számítani az év vége előtt.

Az úgynevezett bővítési csomagról szóló sajtótájékoztatón Marta Kos bővítésért felelős biztos azt mondta,

az Európai Bizottság továbbra is azon dolgozik, hogy november végéig Moldova és Ukrajna megnyithasson minden csatlakozási klasztert,

ami jelenleg a tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsában akadt el. Az Európai Bizottság pozitívan értékelte, hogy Ukrajna a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésére ütemtervet fogadott el, a nemzeti kisebbségekre pedig cselekvési tervet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Euronews uniós hírcsatorna bővítéssel foglalkozó fórumán azt mondta, hogy Orbán Viktor „konkrét támogatást nyújt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azzal, hogy blokkolja Ukrajna csatlakozási törekvéseit”. Úgy fogalmazott, nem neki kell bármit is felajánlania a magyar miniszterelnöknek, hanem Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az Oroszországtól egész Európát védelmező Ukrajnának.

A magyar miniszterelnök Facebook-posztjában visszautasította azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának, Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. „Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna szerencsére nem tagja” – fogalmazott Orbán Viktor, aki hangsúlyozta:

„egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, méghozzá egyhangúsággal. Magyarország pedig nem fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behozná a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinné Ukrajnába”

– tette hozzá a miniszterelnök. „Az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan” – írta Orbán Viktor.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Több ország is csatlakozhat az EU-hoz 2030-ig, de heves a vita Ukrajna körül

európai unió

orbán viktor

bővítés

volodimir zelenszkij

kaja kallas

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Hivatalos: itt van Donald Trump és Orbán Viktor tárgyalásának két fő témája és a megállapodás három pillére

Béketeremtés Ukrajnában és egy nagy gazdasági- és energiaügyi megállapodás – ez a két kiemelt témája Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki tárgyalásának, utóbbiról részleteket is elárult Szijjártó Péter. Jókora magyar delegáció utazik Washingtonba.
 

Geopolitikai kutató: egy Washington-Budapest-Moszkva tengely is kialakulhat

A kengurutól a karikás ostorig – Magyarország felé kacsingat az amerikai tőke

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.05. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Másfél éves csúcsa közelében jár a forint

Másfél éves csúcsa közelében jár a forint

A forint ezen a héten már járt másfél éves csúcsán, és szerdán ismét ezt a szintet támadja az euróval szemben, árfolyama a 387-es szint közelében mozog. A hazai fizetőeszköz a dollár ellenében is tovább erősödött, mintegy 1,3 egységgel javítva pozícióját. Ráadásul nemcsak a vezető devizákkal szemben teljesít jól: a régiós valutákhoz képest is folyamatosan erősödik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb büntetést kaphat az angol kupagyőztes: most a szurkolók borították a bilit

Újabb büntetést kaphat az angol kupagyőztes: most a szurkolók borították a bilit

A Crystal Palace-t a szurkolók által kifüggesztett, Nottingham Forest tulajdonosát sértő molinó miatt vádolták meg

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

Democrat Zohran Mamdani issues direct challenge to Trump as he sweeps to New York mayoral victory

"I know you're watching, turn the volume up," the 34-year-old socialist tells the president as he becomes the first Muslim mayor of New York City.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 5. 13:41
Emberek közé hajtott egy autós Franciaországban, többen megsérültek
2025. november 5. 13:15
Több mint négymillió netező bankkártyájával vásároltak illetéktelenek
×
×
×
×