Több ország is csatlakozhat az EU-hoz 2030-ig, de heves a vita Ukrajna körül

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint reális cél, hogy 2030-ra több ország is csatlakozzon az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a 10 tagjelölt országból 4 ország, Albánia, Moldova, Montenegró és Ukrajna mutatott be jelentős előrelépést tavalyhoz képest.

A legközelebb talán Montenegró áll a csatlakozáshoz

értékelésük szerint. Kos arról beszélt, hogy ez az ország a legjobban álló jelölt, hiszen idén már négy fejezetet lezártak, és további 5-6 befejezésére lehet számítani az év vége előtt.

Az úgynevezett bővítési csomagról szóló sajtótájékoztatón Marta Kos bővítésért felelős biztos azt mondta,

az Európai Bizottság továbbra is azon dolgozik, hogy november végéig Moldova és Ukrajna megnyithasson minden csatlakozási klasztert,

ami jelenleg a tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsában akadt el. Az Európai Bizottság pozitívan értékelte, hogy Ukrajna a jogállamiságra, a közigazgatásra és a demokratikus intézmények működésére ütemtervet fogadott el, a nemzeti kisebbségekre pedig cselekvési tervet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Euronews uniós hírcsatorna bővítéssel foglalkozó fórumán azt mondta, hogy Orbán Viktor „konkrét támogatást nyújt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek azzal, hogy blokkolja Ukrajna csatlakozási törekvéseit”. Úgy fogalmazott, nem neki kell bármit is felajánlania a magyar miniszterelnöknek, hanem Orbán Viktornak kell valamit ajánlania az Oroszországtól egész Európát védelmező Ukrajnának.

A magyar miniszterelnök Facebook-posztjában visszautasította azt a felvetést, hogy Magyarország bármivel tartozna Ukrajnának, Ukrajna ugyanis nem védi Magyarországot senkitől és semmitől. „Magyarország biztonságát a magyar honvédelmi képességek és a NATO garantálja, amelynek Ukrajna szerencsére nem tagja” – fogalmazott Orbán Viktor, aki hangsúlyozta:

„egy ország uniós csatlakozásáról az Európai Unió tagjai döntenek, méghozzá egyhangúsággal. Magyarország pedig nem fogja támogatni Ukrajna európai uniós tagságát, mert azzal behozná a háborút Európába, és a magyarok pénzét kivinné Ukrajnába”

– tette hozzá a miniszterelnök. „Az Uniónak stratégiai partnerségre kellene lépnie Ukrajnával, uniós tagság nélkül. Ez az ajánlatunk. Ehhez az álláspontunkhoz ragaszkodni fogunk a jövőben is, hiszen ahhoz minden jogunk megvan” – írta Orbán Viktor.