ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.02
usd:
336.33
bux:
107319.91
2025. november 1. szombat Marianna
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Candle lights on graves and tombstones in cemetery at night in Poland on All Saintsâ Day or All Soulsâ Day or Halloween or Zaduszki or Day of the Dead in Europe
Nyitókép: piotrmilewski/Getty Images

Országszerte hosszabb ideig tartanak nyitva a temetők

Infostart / MTI

Mindenszentek és a halottak napján országszerte hosszabb nyitvatartással várják a látogatókat a sírkertek, a MÁV-Volán csoport több férőhellyel, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatsűrítéssel készül az ünnepre, a rendőrség pedig biztosítja a temetők közrendjét, illetve a sírkertek környékén a zavartalan közlekedést.

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziójának tájékoztatása szerint hosszabb nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi fenntartású köztemetők mindenszentek és a halottak napján, szombaton és vasárnap. Az Új köztemető, az óbudai, a budafoki, a csepeli, a kispesti, a megyeri, a pestszentlőrinci, a cinkotai, a pesterzsébeti, a rákospalotai és a farkasréti temető, a csömöri sírkert, a Tamás utcai és az Angeli úti urnatemető, valamint a kispesti öregtemető vasárnapig reggel 7 órától este 8 óráig látogatható.

A BKK a temetőket érintő fővárosi vonalakon nagyobb járművekkel, sűrűbb követéssel, illetve rendkívüli temetői járatokkal segíti a temetőkbe igyekvőket. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata azt közölte, hogy a rendőrség az idén is jelen lesz a temetők környékén, hogy a mindenszentek és a halottak napja méltóságteljesen, nyugalomban teljen.

Egyben az ORFK arra figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban "kiemelten figyeljünk értékeink védelmére.

Ugyanakkor az Országos Polgárőr Szövetség szintén közleményben tudatta, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében az idén is fokozott szolgálatot látnak el a polgárőrök a temetők környékén.

A MÁV-Volán csoport azt közölte, hogy a mindenszentek és halottak napja alkalmából a megszokottnál nagyobb utasforgalomra számítanak, ezért növelt kapacitású vonat- és buszjáratokkal, valamint több városban közvetlen, temetőkhöz közlekedő autóbuszokkal készülnek a hétvégére.

Szombaton, mindenszentek ünnepén, valamint vasárnap, halottak napján, amely egyben az őszi iskolai szünet utolsó napja is, a vonatok szombati, az autóbuszok és a HÉV-járatok ünnepnapi menetrend szerint közlekednek - tették hozzá.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a halottak napja körüli időszakban a temetőkben és a lakásokban keletkező tűzesetek megelőzésének fontosságára figyelmeztetett. Arra kérik a sírkertekbe kilátogatókat, hogy a mécsesek meggyújtása előtt tisztítsák meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, elszáradt virágoktól. Csak hőálló mécsestartóban lévő mécsest gyújtsanak meg, és úgy helyezzék el, hogy ne tudjon felborulni és a közelében ne legyen éghető anyag. Azt is felidézték: ebben az időszakban a lakástüzek leggyakoribb oka, hogy

a meggyújtott gyertyát valamilyen éghető anyag közelébe teszik vagy felügyelet nélkül hagyják.

Azokat, akik halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, arra kéri az OKF: ügyeljenek arra, hogy a lámpás ne borulhasson fel, és ne legyen a közelében semmi, ami meggyulladhat.

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a halottak napja a keresztény világban.

Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé. Általános szokás, hogy mindenszentek napján a temetőkben rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért.

Kezdőlap    Belföld    Országszerte hosszabb ideig tartanak nyitva a temetők

temető

halottak napja

mindenszentek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
OTP és a magyar piac titkai – hol lapulnak a profitlehetőségek?

OTP és a magyar piac titkai – hol lapulnak a profitlehetőségek?

A magyar részvénypiac ismét a figyelem középpontjába került. Miközben sokan még mindig a nemzetközi trendeket követik, a hazai parketten most is akadnak olyan lehetőségek, amelyekkel érdemes számolni. Az OTP továbbra is meghatározó erő, de korántsem az egyetlen szereplő, ahol izgalmas mozgások zajlanak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenet: saját szurkolóját ütötte meg a ZTE kosarasa, azonnal kivágta a csapat + videó

Döbbenet: saját szurkolóját ütötte meg a ZTE kosarasa, azonnal kivágta a csapat + videó

Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

Andrew's move out of Royal Lodge may not happen until new year

There are also no plans to formally remove Andrew from the line of succession, the government says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 1. 08:53
Hosszú időre leáll az Ügyfélkapu+ és a DÁP
2025. november 1. 08:35
Itt a hosszú lista, hol járnak majd az új budapesti villamosok
×
×
×
×