Új CAF villamos Budapesten.
Nyitókép: fotó: BKK

Itt a hosszú lista, hol járnak majd az új budapesti villamosok

Infostart

A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazta a BKK-t közbeszerzési eljárás indítására az Angyalföld kocsiszín és a 14-es villamosvonal fejlesztésének a tervezésére.

Folyamatosan érkeznek Budapestre az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt és jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta részei - áll a BKK közleményében.

Az új CAF-járművek beszerzésével a IV. kerületben lévő Angyalföld kocsiszín feladatai közé tartozik majd a Budafok kocsiszínből átkerülő rövid CAF-villamosok tárolása és üzemben tartása is. A Fővárosi Közgyűlés döntésének köszönhetően a BKK feltételes közbeszerzési eljárást indíthat a kocsiszíni fejlesztések tervezésére, ehhez szorosan kapcsolódik a 14-es villamosvonal infrastruktúrájának a korszerűsítése.

A tervező feladata lesz olyan kocsiszíni és villamosvonali fejlesztések megtervezése, amelyek elengedhetetlenek a CAF-villamosok forgalomba helyezéséhez és közlekedtetésükhöz a 14-es vonalon.

CAF-villamosok Budapesten: bővül az alacsonypadlós flotta

A megújuló járműállomány lehetővé teszi, hogy a jelenleginél több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Ezt azt jelenti, hogy az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is folyamatosan bővülhet az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.

Az összesen 51 új jármű forgalomba helyezésével és az európai uniós infrastrukturális források rendelkezésre állását követően – a szükséges beavatkozások (mint például az áramellátás fejlesztése vagy egyes végállomások átépítése) elvégzése után – a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Ezenkívül a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának felkérésére a BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

