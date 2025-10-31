Újabb kemény döntést hoztak a Balatonnál

A döntés értelmében nemcsak a hagyományos cigaretta, hanem az elektromos cigaretták használata is tiltott lesz az érintett közterületeken. A tilalomra figyelmeztető táblákat a következő hetekben helyezik ki – idézi a Telex.

A szabályozás betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik majd, a dohányzási tilalmat megszegők akár 30 ezer forintos helyszíni bírságot is kaphatnak. A testület szerint a rendelet elsősorban a nemdohányzók védelmét szolgálja, és illeszkedik az önkormányzat környezettudatos intézkedései közé.

A képviselők azt is jelezték, hogy ha a jövőben lakossági vagy szakmai javaslat érkezik további közterületek bevonására, megfontolják a korlátozás kiterjesztését.

Nem ez az első szigorítás a városban: szeptemberben a testület már megtiltotta a dohányzást és az alkoholfogyasztást a dohányboltok tízméteres körzetében. Az akkori döntést azzal indokolták, hogy a boltok környékén időnként „kocsmai hangulat” alakult ki. Már akkor felmerült, hogy a város forgalmasabb és érzékenyebb pontjain is szükség lehet hasonló korlátozásokra, a mostani döntés ezt a szándékot erősíti meg.