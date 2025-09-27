ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Balatonfüreden kemény szigorról döntött a város – jön a bírság is

Infostart

Megelégelte a város a dohányboltok közelében olykor kialakuló kocsmai hangulatot, így a képviselő testület rendeletben korlátozza a füstölgést és az italozást.

A város területén lévő dohányboltok 10 méteres körzetében ezentúl tilos a dohányzás illetve az alkoholfogyasztás – számol be a képviselő testület döntéséről a balatonfured.hu. A rendeletre azért van szükség, mert a boltok környezetében alkalmanként szinte kocsmai hangulat alakult ki.

Mint írják, régi probléma a városban, hogy a dohányboltok közvetlen környezetében kocsmai hangulatot keltő pultok és a fiatalok számára dohányzásukkal rossz példát mutató vendégkör jelent meg. Így az önkormányzat a nem dohányzók védelmében új rendeletet hozott.

Az új szabályozás betartását a rendőrség mellett a közterület-felügyelők is ellenőrizhetik, a korlátozást megszegők 30 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is sújthatók. A rendelet szeptember 26-án lép hatályba.

Az is felmerült a testületi ülésen, hogy a jövőben a város érzékenyebb közterületein is be kellene vezetni a dohányzásra és a szeszes ital fogyasztásra vonatkozó korlátozást. A képviselők úgy döntöttek, hogy átgondolva az esetlegesen szóba jöhető közterületeket, a későbbiekben még visszatérnek erre a kérdésre.

Kezdőlap    Belföld    Balatonfüreden kemény szigorról döntött a város – jön a bírság is

balatonfüred

közterület

dohányzás

dohánybolt

szigorítás

alkoholfogyasztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa

Farage és a hattyúevő kelet-európaiak: a 15 éves kacsa
Nigel Farage, az izmosodó brit radikális jobboldali Reform párt vezére azzal vádolta meg a kelet-európaiakat, hogy hattyúkat és pontyokat lopnak. A Királyi Parkok ügynökség azonban cáfolta a már 15 évvel ezelőtt is emlegetett vádat.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi történt a Paksi Atomerőműnél? Visszaesett a negyedik blokk teljesítménye

Mi történt a Paksi Atomerőműnél? Visszaesett a negyedik blokk teljesítménye

Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

Elon Musk and Prince Andrew named in new Epstein files

The documents by the estate of convicted paedophile financier Jeffrey Epstein were released by Congressional Democrats.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 10:15
Bajban vagyunk az egészségügyi információkkal
2025. szeptember 27. 06:00
Hűvös nappalok, hideg éjszakák - ez már az igazi ősz
×
×
×
×