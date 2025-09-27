Balatonfüreden kemény szigorról döntött a város – jön a bírság is

A város területén lévő dohányboltok 10 méteres körzetében ezentúl tilos a dohányzás illetve az alkoholfogyasztás – számol be a képviselő testület döntéséről a balatonfured.hu. A rendeletre azért van szükség, mert a boltok környezetében alkalmanként szinte kocsmai hangulat alakult ki.

Mint írják, régi probléma a városban, hogy a dohányboltok közvetlen környezetében kocsmai hangulatot keltő pultok és a fiatalok számára dohányzásukkal rossz példát mutató vendégkör jelent meg. Így az önkormányzat a nem dohányzók védelmében új rendeletet hozott.

Az új szabályozás betartását a rendőrség mellett a közterület-felügyelők is ellenőrizhetik, a korlátozást megszegők 30 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal is sújthatók. A rendelet szeptember 26-án lép hatályba.

Az is felmerült a testületi ülésen, hogy a jövőben a város érzékenyebb közterületein is be kellene vezetni a dohányzásra és a szeszes ital fogyasztásra vonatkozó korlátozást. A képviselők úgy döntöttek, hogy átgondolva az esetlegesen szóba jöhető közterületeket, a későbbiekben még visszatérnek erre a kérdésre.