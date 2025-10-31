ARÉNA - PODCASTOK
Hírek, sajtóinformációk.
Nyitókép: Pixabay

Új korszak a magyar sajtópiacon: az Indamedia csoport felvásárolja a Ringier Hungary Kft. kiadványait

Infostart

A Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek. Az értékesítés többek között olyan médiamárkákat érint, mint a Blikk, Kiskegyed, EgészségKalauz.hu. A tranzakciót csütörtökön zárta le a két fél. A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).

A Ringier eladta magyar média portfólióját az Indamediának, a magyar médiapiac egyik legdinamikusabban fejlődő digitális kiadójának, amely 18, havonta összesen közel ötmillió felhasználót elérő online kiadványt működtet - olvasható a cégek közleményében.

Az Indamedia Csoport több mint egy évtizede piacvezető az online hírportálok piacán az Indexszel, miközben az online női magazinok szegmensében is hasonló pozíciót épített a Femina és Dívány kiadványaival, ezt követően pedig az elmúlt években rendezvényterületen is felépített olyan márkákat, mint az AI Summit vagy a DOGZ Fesztivál.

A mostani tranzakció után az Indamedia olyan szegmensekben is megjelenik, ahol eddig nem voltak termékei, munkatársi bázisa pedig egy rendkívül erős vállalati kultúrájú céggel bővül.

A tranzakció magában foglalja a Blikket, Magyarország piacvezető országos napilapját, egyben az ország egyik leglátogatottabb online portálját, valamint a Vasárnapi Blikk hetilapot, az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált, a Kiskegyed és a GLAMOUR női magazinokat, az Auto Bild autós magazint, más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint, különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü.

Marc Walder, CEO Ringier: “A digitális szektorban betöltött vezető pozíciójának és erős piaci múltjának köszönhetően az Indamedia ideális helyzetben van ahhoz, hogy felgyorsítsa médiamárkáink átalakulását, és sikeres jövőt biztosítson számukra. Ez egy nagyon jó megoldás a Ringier Csoport és a magyarországi médiamárkáink számára. Magyarországi médiaportfóliónk eladása stratégiai döntés, amely csak erre az országra korlátozódik. Lehetővé teszi számunkra, hogy erőforrásainkat a meglévő európai és afrikai piacunkra összpontosítsuk.”

Kovács Tibor ügyvezető igazgató, Ringier Hungary: „Ez a tranzakció egy fontos új fejezetet nyit a korábbi Ringier médiamárkák életében. Az Indamediával ezek a kiadványok olyan tulajdonosra tesznek szert, amely már bizonyított a magyar piacon és amely nemcsak a növekedésüket, de az újságírói kiválóság megtartását is biztosítja. Nagyon büszke vagyok csapataink elkötelezettségére és az évek során elért eredményeire, hiszen ők tették ezeket a márkákat közismertté. Személy szerint teljes mértékben elkötelezett vagyok a zökkenőmentes átmenet biztosítása mellett.”

Ziegler Gábor, társtulajdonos, vezérigazgató, Indamedia: „Az Indamedia ezzel a tranzakcióval fontos mérföldkőhöz ért növekedési stratégiájában. A Ringier Hungary felvásárlása révén egy eredményesen működő, az Indamediához hasonló méretű, a piacon erős pozíciókkal rendelkező médiavállalat kerül a cégcsoporthoz, melynek sikeres márkái meghatározó szerepet töltenek be a hazai médiapiacon, úgy print, mint online és rendezvény területen. Úgy gondolom, hogy az eddig külön-külön is komoly nyereséget termelő két médiavállalat munkatársainak közös munkája napi szinten még több élményt, információt és megalapozottabb tudást fog nyújtani az olvasóknak, felhasználóknak, nézőknek, illetve azoknak, akik személyesen látogatnak el rendezvényeinkre. Ezáltal az Indamedia a jövőben a jelenleginél is jobb esélyekkel fog versenyezni nemcsak a hazai, hanem a globális versenytársakkal is.”.

A Profession és a Sportal.hu a Ringiernél marad.

Nemzetközi portfóliójának részeként a Ringier a jövőben is működteti online piacterét és sportmédia üzletágát Magyarországon: a médiaportfólió értékesítése nem érinti a Profession.hu-t, Magyarország vezető állásportálját, valamint a Ringier Sports Media Group részét képező Sportal.hu sportplatformot.

sajtó

médiapiac

indamedia

ringier

