2025. október 31. péntek Farkas
Woman pinches nose with fingers looks with disgust away something stinks bad smell isolated on gray background.
Nyitókép: SIphotography/Getty Images

Sokan elköltöznének, mert hatalmas bűz van a magyar településen

Infostart

Dömsödön sokan már költöznének, annyira elviselhetetlen a bűz. A helyiek szerint a közeli biogázüzem okozza a szagot, az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek viszont azt állítja: több fejlesztést is bevezettek, hogy megszűnjön a probléma.

Dömsödön elviselhetetlen bűzre panaszkodnak a lakók, a helyiek szerint a szag a közeli biogázüzemből jön. A polgármester folyamatosan egyeztet az üzem vezetésével, és november 21-re közmeghallgatást hívott össze – írja az Index az RTL híre alapján.

Az üzemet működtető Fővárosi Csatornázási Művek több intézkedést tett – például lefedte a tározót és szagtalanító szereket használ –, valamint tanulmányt készíttet a bűz okának feltárására. A hatósági vizsgálatok eddig nem találtak szabálytalanságot.

A település polgármestere szerint folyamatos az egyeztetés az üzem vezetésével, idén ősszel is már sok panasz érkezett hozzá. Tarr-Sipos Zsuzsa elmondta, hogy a november 21-ei közmeghallgatásra meghívta a biogázüzem tulajdonosát.

A Fővárosi Csatornázási művek környezetgazdálkodási igazgatója szerint a panaszok miatt több módszerrel is igyekeztek javítani a helyzeten.

Ezek közé tartozik egy betontározó, ahol „bizonyos anyagok tárolósa” folyik, mert sokan jelezték, hogy bűzt okoz, ezért egy úszó födémrendszerrel lefedték azt.

Emellett szagtalanító szereket használnak, és a műszaki egyetemmel közösen tanulmányt készítenek, hogy kiderüljön, mitől terjed az üzem körül a bűz.

Az elviselhetetlen szag miatt több feljelentés is érkezett, de a hatóságok nem találtak szabálytalanságot.

