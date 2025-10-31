ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Farmer with protective gloves holding dead rat for tail on farm. Rodenticide concept in agriculture
Nyitókép: Jevtic/Getty Images

Patkányokkal harcolnak egy alföldi kisvárosban

Infostart

Aggodnak Martfűn a patkányok elszaporodása miatt, amelyek egyre gyakrabban jelennek meg a település utcáin. Az önkormányzat célzott irtási programot indított, egyidejűleg a helyi lakosság fokozott együttműködését kéri a probléma kezeléséhez.

Lakossági bejelentések alapján a rágcsálók felbukkanása Martfűn rendszeres problémát jelent. Legutóbb a Május 1. úton észleltek egy példányt, amely a csatornarendszerből mászott elő. Egy helyi lakos beszámolója szerint: "Három hetente biztosan látok egyet a városban. Mi magunk is kirakjuk a csapdákat, ami mindig el is kap egyet." - olvasható a szoljon.hu riportjában.

A martfűi önkormányzat tájékoztatása szerint a probléma kezelésére átfogó patkányirtási programot indított a Tyereskova Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezettel és a Bácsvíz Zrt.–vel együttműködve. A munkálatok már elkezdődtek, és a hosszú távú visszaszorítás érdekében három–négy havonta megismétlik azokat.

A martfűi önkormányzat a lakosság segítségét kéri a helyzet súlyosbodásának elkerülése érdekében. Kiemelten fontos a megfelelő hulladékkezelés:

az ételmaradékot nem szabad a lefolyókba önteni, és a szemeteseket megfelelően lezárva kell tartani, csökkentve ezzel a patkányok táplálékforrásait.

A városvezetés hangsúlyozza, hogy a martfűiek együttműködése és a hulladékkezelési előírások betartása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a település megszabaduljon a rágcsálóktól.

