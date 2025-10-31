ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Budapest, 2023. október 16.Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus beszédet mond az idei magyar Nobel-díjasok tiszteletére rendezett díszvacsorán a Pesti Vigadóban 2023. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Öregedés elleni „csodaszereket” hirdetnek Karikó Katalin nevével – visszaélés

Infostart / MTI

A napokban újra olyan videók és hirdetések jelentek meg az interneten, amelyekben Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Nobel-díjas professzorának nevével és képmásával élnek vissza - közölte az érintett.

Az SZTE által eljuttatott közleményben Karikó Katalin azt írta, hogy az egyik reklám szerint cukorbetegeknek ajánl étrendkiegészítőket, egy másik szerint öregedés és térdfájdalmak ellen hirdet „csodaszereket”.

A professzor felhívja a figyelmet arra, hogy ez alkalommal is visszaélés történt: nem fejlesztett ki étrendkiegészítőt vagy gyógyhatásúnak titulált készítményt, és nem járult hozzá az efféle reklámokhoz, a hirdetések hamisak.

A megtévesztő reklámok és a hamis videók kellő körültekintéssel kiszűrhetők az interneten terjedő információözönből, a mesterséges intelligenciával előállított beszéd monoton, nem életszerű, és mindegyik egy korábbi videó- és/vagy hangfelvétel felhasználásával készül - áll a közleményben.

Belföld

