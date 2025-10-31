Orbán Viktor: két közgazdasági iskola küzdelme zajlik

„A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!” – ezzel a következtetéssel zárja Facebook-bejegyzését Orbán Viktor miniszrerelnök, aki előzőleg hosszan elsorolja, hogy véleménye szerint mi különbözteti meg egymástól a mai magyar kormány és az ellenzék gazdaságpolitikáját.

Mint a kormányfő írja, „A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat. Ebben nincs semmi meglepő. Az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is.

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is” – írja Orbán Viktor miniszterelnök.