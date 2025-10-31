ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő érkezik az Európai Unió és az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) országainak első csúcstalálkozójára Brüsszelben 2024. október 16-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: két közgazdasági iskola küzdelme zajlik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

„A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat. ... A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől... Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében” – írta Orbán Viktor új Facebook-posztjában.

„A balos-tiszás-brüsszeli közgazdászok és szakértők persze epét hánynak. És ez jól van így. Nekünk az a fontos, hogy a magyarok jól járjanak!” – ezzel a következtetéssel zárja Facebook-bejegyzését Orbán Viktor miniszrerelnök, aki előzőleg hosszan elsorolja, hogy véleménye szerint mi különbözteti meg egymástól a mai magyar kormány és az ellenzék gazdaságpolitikáját.

Mint a kormányfő írja, „A Tisza nyugdíjszakértője újra támadásban. Elvenné a nyugdíjprémiumot, a nyugdíjasok Erzsébet-utalványait, a 13. havi nyugdíjat. Ebben nincs semmi meglepő. Az elmúlt 35 évünket végigkísérte két közgazdasági iskola küzdelme is.

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán a politikusok költsék el, egy igazságosnak vélt társadalmat építve. Ugyanezen a húron pendülnek a brüsszeli bürokraták, a bankárok és a multik vezérei.

Ezzel szemben szerintünk a jó gazdaságpolitika alapja, ha minél több pénzt hagyunk az emberek zsebében. Ezért vezettük be a családi adókedvezményeket, ezért tesszük adómentessé a három- és kétgyermekes édesanyákat, ezért vezettük be az egykulcsos jövedelemadót és Európa legalacsonyabb társasági adókulcsát. Ezért adtuk vissza a 13. havi nyugdíjat, és ezért akarjuk bevezetni a 14. havi nyugdíjat is” – írja Orbán Viktor miniszterelnök.

A miniszterelnök a Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját; a vele készült interjúban szó esett Európa biztonsági helyzetéről, a béketörekvésekről, a kormányfő hét eleji római és a jövő heti washingtoni látogatásról, a magyar gazdaságpolitikáról, illetve a 14. havi nyugdíj bevezetés részleteiről.
 

